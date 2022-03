Vatsatautiaalto kaataa nyt suomalaisia ja syykin on selvä – älä haksahda koronakonstiin: "Se pelkästään ei riitä"

Moni on tällä hetkellä vatsataudin kourissa ja tapausten lisääntyminen näkyy myös tartuntatautirekisterissä . Kahtena edellisenä vuotena norovirustapauksia on tilastoitu alle tuhat, kun tänä vuonna niitä on raportoitu jo yli 1800.

Vastustuskyvyn aleneminen on näkynyt kuluneen talven aikana pahana flunssakautena ja nyt myös rajuina vatsatauteina. Sekä hengitystievirukset että vatsapöpöt antavat lyhytaikaisen immuniteetin, joka on eristäytymisen vuoksi jäänyt monelta saamatta.

Tartuntaketjuja ravintoloista, hoitolaitoksista ja päiväkodeista

Norovirusta on mahdollista kantaa myös oireettomana, joten hyvä käsihygienia on tärkeää, vaikka olonsa kokisi terveeksi. Ravintolarajoitusten purku on ennättänyt jo näkyä ruokamyrkytystapausten lisääntymisenä, kun norovirus on levinnyt henkilökunnan likaisista käsistä asiakkaiden ruokaan.