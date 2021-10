Pikkulapsille vakavia oireita aiheuttava RS-virus leviää Ruotsissa – Suomessa epidemiasta odotetaan hankalaa: "Jos rehellisiä ollaan, meitä jännittää"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi. Seuraa jatkuvaa lähetysvirtaa yhden ruudun kautta osoitteessa mtvuutiset.fi ja mtv.fi.

RSV on lähinnä talvikuukausina leviävä RNA-virus. Se voi tarttua kaikenikäisiin, mutta on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan merkittävä alempien hengitystieinfektioiden aiheuttaja etenkin vauvoilla ja pienillä lapsilla. Virus on johtanut epidemioihin myös vanhusten hoitolaitoksissa.

Aikuisille ja vanhemmille lapsille RSV aiheuttaa yleensä nuhaa, kurkkukipua ja lämpöilyä. Pienillä lapsilla infektio voi johtaa jopa keuhkokuumeeseen ja ilmatiehyiden tulehdukseen.

RSV leviää pisaratartuntana esimerkiksi aivastusten kautta ja epäsuorasti käsien tai nenäliinojen välityksellä.

Korona hillitsi RSV:n leviämistä

THL:n tartuntatautilääkäri Viivi Seppänen kertoo, että RSV-epidemia alkaa tyypillisesti heinäkuussa ja päättyy kesäkuussa. Pahimpina vuosina siihen sairastuvat tuhannet ihmiset.

Heinäkuun 2018 ja kesäkuun 2019 välillä RSV-tapauksia oli Seppäsen mukaan 3 327, eli kyseessä oli pieni epidemia. Kaudella 7/19–6/20 tapauksia raportoitiin 7 136.

Tuo suuri epidemia loppui Seppäsen mukaan kuitenkin "kuin seinään" koronarajoituksien ansiosta. Pandemia-kaudella 7/2020–6/2021 RSV-tapauksia raportoitiin jopa erittäin vähän, 46.

Ruotsissa tauti jyllää jo

Tänä vuonna RSV:n ennakoidaan vievän pikkupotilaita koronarajoitusten hellittäessä vuoteen omaksi taas tavalliseen tapaan.

Länsinaapurissa Ruotsissa RS-virus leviää maan kansanterveysviraston mukaan pienten lasten keskuudessa jo nyt kiivaasti. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT ja Dagens Nyheter -lehti kertovat, että epidemia on alkanut poikkeuksellisen aikaisin ja näkyy sairaaloissakin.

Lasten vanhempia on Expressen-lehden mukaan kehotettu pitämään perheen pienimmät RS-viruksen takia poissa jopa esimerkiksi juhlista ja kahviloista.

Epidemian kiihtymisestä on uutisoitu myös muun muassa Tanskassa, Norjassa, Saksassa, Australiassa, Uudessa-Seelanissa ja Yhdysvalloissa.

Suomessakin valmistaudutaan virukseen

Turun yliopistollisesta keskussairaalasta kerrottiin viikonloppuna, että Suomessa RS-viruskausi on alkamassa lähiviikkoina. Tyksin lasten ja nuorten klinikan toimialuejohtaja Heikki Lukkarinen arvio, että viruskaudesta on tulossa hankala.

THL:n mukaan elo-syyskuussa RSV-tapauksia on raportoitu reilut 50. Viivi Seppäsen mukaan ne ovat tyypillisiä tapauslukumääriä aiempiin vuosiin verrattuna eikä niiden perusteella ole vielä viitettä epidemiasta.

Seppäsen mukaan viime kuusta lähtien hengitystieperäisiä virusinfektiota on raportoitu ylipäätään enemmän. Ensimmäinen influenssakin on jo todettu. Mahdollisesta muutoksesta RSV:n suunnasta on Seppäsen mukaan vaikeaa sanoa tässä vaiheessa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lasten infektiolääkäri Tea Nieminen kertoo, että HUSissa on ollut parin viikon aikana muutama RSV-tartunnan saanut lapsipotilas, mutta tilanne on ollut muuten rauhallinen.

– Nyt mennään päivä kerrallaan. Uumoilin ennakkoon, tuleeko se jo viime viikonloppuna, mutta eipä tullut.

RSV:n kaava on erikoinen

Hankalaa RSV-kautta ennakoivat Tyksin Lukkarisen ohella myös Nieminen ja Seppänen.

– Pediatrit vähän tätä pelkäävät, koska RSV tulee aina loppuvuodesta parittomina vuosina kahden vuoden välein ja sitä edeltää keväällä pikkuepidemia. Epidemian kaava on jostain syystä tällainen hyvin erikoinen. Viime keväänä koronarajoitusten takia (HUSissa) ei ollut yhtään RSV-potilasta, eli koko pikkuepidemia jäi välistä. Nyt ajatellaan, että siksi tämä syksy voisi olla rajumpi, Nieminen toteaa.

Koronaan liittyvien rajoitustoimien vuoksi hetkeen hengitystieviruksia ei ole kohdattu, ja tämän vuoksi on spekuloitu, että viruskaudesta voisi tulla hankala, kertoo puolestaan Viivi Seppänen.

NIemisen mukaan samanlaista viestiä on tullut myös muun muassa Yhdysvalloista.

– Tauti voisi USA:n ja esimerkiksi Ruotsin kokemusten perusteella ainakin alkaa aiemmin. Jos se on Ruotsissa jo syyskuun puolella alkanut, tuskin se marraskuun loppuun odottaa meilläkään, Nieminen arvioi.

4:13 Mistä tunnistaa RSV:n aiheuttaman virustaudin? HUSin lastenklinikan infektiolääkäri Harri Saxén kuvaili oireita MTV Uutiset Livessä viime vuoden keväällä.

Matkustus lisää tartuntariskiä

Niemisen mukaan lapset, jotka joutuvat RSV:n takia sairaalaan, ovat lähinnä imeväisiä vauvoja.

– He saavat viruksen todennäköisesti sisaruksiltaan, jotka ovat päiväkodissa saaneet "räkätaudin". Keskosille tauti voi olla hyvin hankala. Jos keuhkot ovat vielä epäkypsät, infektoituessaan ne joutuvat tosi koville, Nieminen toteaa.

THL:n Viivi Seppänen kertoo, että myös matkustaminen – siten myös syyslomamatkailu – nostaa RS-virustartunnan riskiä.

– Oireisena ylimääräisten sosiaalisten kontaktien välttäminen on olennainen osa RSV:n tarttumisen ehkäisyä. Ensisijainen keino yrittää estää tartunta on huolellinen käsihygienia.

Juhlia ja kahviloita ei Niemisen mukaan RSV:n pelossa välttämättä tarvitse Suomessa välttää.

– Vuosien saatossa olen kehottanut viimeisillään raskaana olevia ja juuri synnyttäneitä välttämään esimerkiksi kauppakeskukseen heti menemistä, kun RSV-epidemia on päällä. Toisaalta en tiedä, onko kenelläkään, joka synnyttää marraskuussa, hirveää hinkua edes lähteä minnekään hyppelemään, Nieminen sanoo.

Turvaväliasuositus kannattaa ottaa tosissaan

Myös vauvan katsojia Nieminen kehottaa RSV-epidemian jyllätessä pahiten olemaan normaalia varovaisempi. Ainakin turvavälit kannattaa silloin muistaa.

– Turvaväli on pisaratartunnoissa ihan totta. Vältetään viemästä vauvaa nuhaisten ihmisten välille, ja huolehditaan käsihygieniasta. Sillä pystyy varjelemaan paljon.

Myös taudin sairastaminen tuo Niemisen mukaan vastustuskykyä.

– Luulisin, että se on samanlainen kuin muutkin virukset, joita päiväkotilapset sairastavat. Eli sitten, kun sen on muutaman kerran sairastanut, immuniteetti on niin hyvä, että siihen ei edes sairastu. Mutta se ei aiheuta hankalaa tautia kuin pienille lapsille. Se on siinä pääasia.

– Eli jos aikuinen saa tartunnan eikä ole viruksen kanssa ollut pitkään aikaan tekemisissä, tauti on kuin flunssa, nuhatauti.

Kun RSV iskee, lasten osastot täyttyvät

Nieminen kertoo vielä, että kun RSV iskee, lastensairaaloissa ja sairaaloiden lastenosastoilla on oltava valmiina.

– Potilaspaikkoja on varattava RSV-potilaille, koska heitä oletetaan tulevan siinä määrin paljon. Heille pitää olla sija majatalossa.