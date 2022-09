Enterovirukset jylläävät: Tällainen on tilanne Varsinais-Suomessa – iso ero viime vuoteen verrattuna

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi viime viikolla , että tartuntatautirekisteriin ilmoitettujen enterovirustapausten määrä on alkanut lisääntyä tänä vuonna tavanomaista aiemmin. Lisäksi enterovirusten aiheuttamia enterorokkotapauksia on raportoitu laitokselle ympäri Suomea tavanomaista enemmän.

Viikonloppuisin ei kuitenkaan analysoida näytteitä, ja tulokset voivat tulla vasta, kun potilas on jo kotiutunut. Tyksistä kerrotaan, että viime viikkoina on jatkuvasti ollut muutamasta noin viiteen enteroviruspotilasta osastolla samaan aikaan.

Muista hyvä hygienia

Tyks kliinisen mikrobiologian laboratorio on havainnut käynnissä olevan epidemian aiheuttajiksi EV-D68- ja CVA6- enterovirustyypit, joista EV-D68 on aiheuttanut lapsilla vaikeita hengitystieoireita. Tapauksiin on liittynyt sairaalahoitoa vaativia hengenahdistuskohtauksia. CVA6 puolestaan aiheuttaa enterorokkoa: tällöin käsiin, jalkoihin, suun limakalvolle ja suun ympäristöön syntyy kivuliaita rakkuloita. Kynsien irtoaminenkin on tavallista.