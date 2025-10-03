Eagle S -aluksen varustamoa edustava asianajaja Herman Ljungbergin mukaan oikeuden tuomio oli täysin odotettu. Helsingin käräjäoikeuden mukaan Suomella ei ole tuomiovaltaa Eagle S:n tapauksessa, koska kaapelirikot johtuivat merenkulkuonnettomuudesta.

Ljungberg kertoo ilmoittaneensa oikeuden ratkaisusta päämiehelleen.

– Varustamon mielestä ratkaisu on ihan oikea. Olemme alusta lähtien sanoneet, ettei Suomella ole tässä asiassa tuomiovaltaa ja piste. Sillä tavalla tämä on ihan selvä päätös, Ljungberg sanoo MTV:lle.

– Ihmettelen vain, miten päätöksen tekemisessä kesti näin kauan. Olisihan tuomioistuin heti pystynyt toteamaan saman. Mutta on tietenkin heidän asiansa, käsittelevätkö he ensin jutun kokonaan ja sitten vasta päätyvät tähän odotettuun lopputulemaan.

Varustamo jää odottamaan syyttäjän ratkaisua siitä, valittaako se käräjäoikeuden ratkaisusta hovioikeuteen.

– Jatko on meidän osaltamme täysin riippuvainen siitä.

"Lippuvaltion asia"

Eagle S on rekisteröity Cookin saarille. Ljungbergin tulkinnan mukaan Eagle S:n mahdollinen hyvän merimiestavan vastainen toiminta Itämerellä kuuluu vain ja ainoastaan lippuvaltiolle.

– Suomi ei voi viedä asiaa eteenpäin mihinkään muuhun tuomioistuimeen, koska tämä ei ole Suomen asia, Ljungberg sanoo.

– Ja mitä tulee kaapelivaurioista aiheutuneisiin mahdollisiin taloudellisiin vahinkoihin, vahingonkärsijöillä on varmasti omat erittäin etevät juristit hoitamaan vahingonkorvausasiaa.

Ljungberg muistuttaa, että ensimmäisen kaapelin rikkoutumisesta Eagle S -aluksen pysäyttämiseen kului kuusi tuntia ja 19 minuuttia.

– Maailmassa tapahtuu 100–150 kaapelivahinkoa vuodessa. Sääntönä on ilmoittaa alukselle heti, että teidän ankkurit raahaavat pohjassa, mutta Suomi odotti kuusi tuntia ja 19 minuuttia, Ljungberg sanoo.

– Sitä voidaan kysyä, että olisiko valtion pitänyt reagoida nopeammin ja kuka tässä oikeastaan on käyttäytynyt törkeästi.