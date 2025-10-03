Helsingin käräjäoikeus päätti perjantaina jättää tutkimatta Eagle S -alukseen liittyvät rikosepäilyt.

Polttoainelastissa olleen aluksen ankkuri vaurioitti kaapeleita Suomenlahdella viime joulukuussa. Oikeus katsoi, ettei Suomella ole asiassa tuomiovaltaa.

Euroopan meriturvallisuusviraston entinen johtaja, merenkulkuneuvos Markku Mylly kertoo MTV Uutisille, ettei Helsingin käräjäoikeuden Eagle S -ratkaisu ollut yllätys. Lainsäädäntö suojelee tehokkaasti kansainvälisillä vesillä liikkuvia aluksia.

– Pitää pystyä osoittamaan, että kyse on rikollisesta toiminnasta, terrorismista tai tämän tyyppisestä. Sellaisesta ei ollut kysymys. Ei ole näyttöä, että se olisi tahallista, Mylly sanoo.

Mylly on moneen kertaan todennut, että ankkurin putoaminen pitäisi huomata aluksella hyvin nopeasti. Polttoainelastissa olleen Eagle S:n ankkurin tippuminen tapahtui vielä päiväsaikaan hyvällä säällä.

Useita kaapelirikkoja lyhyessä ajassa

Suomenlahdella on tapahtunut useita kaapelirikkoja melko lyhyen ajan sisällä. Niin sanottuun Venäjän varjolaivastoon yhdistetyn Eagle S:n kohdalla on pohdittu laajasti, oliko kyse itänaapurin hybridivaikuttamisesta.

– Valvontaa pitää tehostaa ja on tehostettukin Suomen talousvyöhykkeellä. Nyt näitä vahingossa tapahtuneita ankkurien tippumisia ei ole viime aikoina sattunut, vaikka niitä oli puolenkymmentä tuossa puolentoista vuoden aikana. Se on käsittämätön määrä näin pienelle merialueelle, Markku Mylly toteaa.

Syyttäjät pohtivat vielä, valittavatko käräjäoikeuden ratkaisusta. Oikeus linjasi, että merenkulkuonnettomuudessa toimivalta on aluksen lippuvaltiolla. Periaatteessa taloudellisia vahinkoja kärsineet sähkö- ja tietoliikenneyhtiöt voisivat viedä asiaa eteenpäin kansainvälisessä merioikeudessa, mutta sen prosessit voivat Myllyn mukaan viedä vuosia.

– On mahdollista, että asia jää tähän. Yritykset voivat toki yrittää saada aluksen vakuutusyhtiöltä jotain. Merkittävät vahingot tässä on kyseessä.

Elisa, Fingrid ja Elering AS vaativat oikeudessa vastaajilta kymmenien miljoonien eurojen korvauksia kaapeleiden korjaamisesta sekä tulonmenetyksistä.