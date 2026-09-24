Jalkapallon MM-kisoissa viidessä ottelussa seitsemän maalia tehnyt Erling Haaland puki tänään Norjan maajoukkuepaidan ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Englanti päätti Norjan turnauksen pudotuspeleissä. Haaland osui heti Kansojen liigan avausottelun ensimmäisellä puoliajalla Tanskaa vastaan Oslossa torstaina.
Oscar Bobb vei Norjan johtoon noin vartin pelin jälkeen. Kolme minuuttia myöhemmin maalivahti Orjan Nylandin pitkä avaus löysi Haalandin, joka pudotti taidokkaasti pallon joukkuetovereilleen, jotka pelasivat Haalandin hetkeä myöhemmin huippupaikkaan rangaistusalueella tutuin seurauksin.
Kauden viidessä ensimmäisessä Valioliiga-ottelussa viisi maalia tehnyt 26-vuotias Haaland on nyt osunut Norjalle 56 maaottelussa 63 kertaa.
Tanska tuli ensimmäisellä puoliajalla vielä maalin päähän Mikkel Damsgaardin vapaapotkumaalilla.
Norja kohtaa syys-lokakuun vaihteessa pelattavassa Kansojen liigan avausikkunassa Tanskan lisäksi Portugalin kahdesti ja Walesin kerran.