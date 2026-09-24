Presidentit korostivat maiden välistä yhteistyötä turvallisuuden, teknologian ja tekoälyn aloilla. Xi kommentoi myös Iranin sotaa, Taiwania sekä ilmoitti uusista pandalähetyksistä Yhdysvaltoihin.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi torstai-iltana Suomen aikaa, että tapaaminen Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa Valkoisessa talossa oli ollut "erinomainen".
Lehdistölle antamansa kommentin jälkeen Trump ja Xi nousivat tutustumaan Marine One -helikopteriin. Hetki sen jälkeen Xi poistui Valkoisesta talosta.
Trump näyttää peukkua Kiinan presidentti Xi Jinpingille tämän poistuessa Valkoisesta talosta.
Xi sanoi tapaamisen jälkeen Kiinan valtiollisen uutistoimiston Xinhuan mukaan, että Kiina tukee Yhdysvaltojen ja Iranin paluuta kesäkuussa saavutettuun sopimukseen, jonka tavoitteena oli lopettaa sota ja avata Hormuzinsalmi uudelleen.
Xin odotetaan kuitenkin palaavan Valkoiseen taloon myöhemmin illalla juhlaillalliselle. Tilaisuuteen odotetaan myös useita yhdysvaltalaisia teknologiajohtajia.
Vieraslistalla ovat Guardianin mukaan muun muassa Amazonin perustaja Jeff Bezos, OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman, Applen toimitusjohtaja Tim Cook, Teslan toimitusjohtaja Elon Musk, Metan toimitusjohtaja Mark Zuckerberg sekä Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang.
Kiinan Xi saapui Yhdysvaltoihin valtiovierailulle keskiviikkona Suomen aikaa. Trump otti kollegansa vastaan lentokentällä. Ohjelma jatkui torstaina muun muassa virallisilla keskusteluilla.
Trump korosti torstaina Valkoisessa talossa pitämässään puheessa yhteistyötä Kiinan presidentti Xinkanssa.
Trumpin mukaan hänen ja Xin suhde perustuu keskinäiseen kunnioitukseen. Hän sanoi maiden saavuttaneen yhteistyöllä merkittäviä edistysaskeleita niitä koskevissa kysymyksissä.
Trump sanoi maiden keskustelevan myös turvallisuuteen, teknologiaan ja "superälyyn" liittyvistä kysymyksistä. Hänen mukaansa näillä aloilla tehtävät päätökset voivat edistää rauhaa ja vaurautta vuosikymmeniksi eteenpäin.
Presidentin mukaan Yhdysvallat ja Kiina jatkavat yhteistyötä myös tulevaisuudessa.
Puheensa lopuksi Trump viittasi Yhdysvaltain merijalkaväen käyttämään ilmaisuun gung-ho, jonka hän sanoi olevan peräisin kiinan kielestä ja tarkoittavan yhteistyötä.
1:52MTV Uutisten kirjeenvaihtajan Mari Karppisen mukaan Trump pyrkii korostamaan läheisiä suhteitaan Xihin sekä vahvistamaan kuvaa omasta johtajuudestaan.
Kiinan presidentti korosti Valkoisessa talossa pitämässään puheessa Kiinan ja Yhdysvaltojen yhteistyön, vuoropuhelun ja keskinäisen luottamuksen merkitystä.
Xin mukaan Kiina ja Yhdysvallat ovat suuria maita, joilla on historiallinen vastuu edistää ihmiskunnan kehitystä. Hän sanoi olevansa valmis työskentelemään Trumpin kanssa maiden välisten suhteiden vakaan tulevaisuuden rakentamiseksi.
Puheessaan Xi käsitteli myös tekoälyä. Hänen mukaansa Kiinalla ja Yhdysvalloilla on yhteinen vastuu kehittää teknologiaa ihmiskunnan hyödyksi sekä varmistaa, että tekoäly pysyy ihmisten hallinnassa.
Xi sanoi puheessaan myös, että "Kiinan kansakunnan suuri uudistuminen" ja Trumpin ajama "Amerikka jälleen suureksi" -ajattelu voivat edetä rinta rinnan.AFP / Lehtikuva
Pandadiplomatiaa
Xi ilmoitti kutsuvansa seuraavien viiden vuoden aikana 100 000 yhdysvaltalaista nuorta Kiinaan opinto- ja vaihto-ohjelmiin.
Lisäksi hän kertoi kahden pandan saapuvan Atlantan eläintarhaan. Pandat ovat pitkään toimineet Kiinan niin sanotun pandadiplomatian symboleina.
Pandadiplomatialla tarkoitetaan käytäntöä, jossa Kiina on lahjoittanut tai lainannut jättipandoja muille maille hyvän tahdon eleenä sekä poliittisten suhteiden vahvistamiseksi.
Pandoja on vuosikymmenten aikana lähetetty eläintarhoihin muun muassa Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Aasiassa.
Ensimmäiset "pandalähettiläät" lähetti Neuvostoliittoon Kiinan kommunistisen puolueen johtaja Mao Zedong vuonna 1957, kertoo yleisradioyhtiö BBC.
Myöhemmin vuonna 1972 kaksi pandaa toimitettiin Washingtonin eläintarhaan Yhdysvaltain presidentin Richard Nixonin historiallisen Kiinan-vierailun jälkeen.
Pandojen lähettäminen on usein nähty merkkinä maiden lämpimistä suhteista. Kiina on kuitenkin käyttänyt pandoja myös diplomaattisena painostuskeinona.
Asiantuntijoiden mukaan pandadiplomatia on yksi Kiinan tunnetuimmista pehmeän vallan välineistä, jolla maa pyrkii rakentamaan ja ylläpitämään kansainvälisiä suhteitaan.
Esillä myös Taiwan
Puheensa lopuksi Xi sanoi uskovansa, että "Kiinan kansakunnan suuri uudistuminen" ja Trumpin ajama "Amerikka jälleen suureksi" -ajattelu voivat edetä rinnakkain.
Hän kehotti maiden kansoja syventämään ystävyyttään ja tekemään yhteistyötä paremman maailman rakentamiseksi.
Myöhemmin torstaina Xi sanoi, että Kiina toivoo Yhdysvaltojen pitävän kiinni kannastaan, jonka mukaan se vastustaa Taiwanin itsenäistymistä. Xi kehotti myös Yhdysvaltoja käsittelemään Taiwanin kysymystä harkiten, Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan.
Yhdysvaltain sotilaallinen tuki Taiwanille hiertää Kiinan ja Yhdysvaltain suhteita. Kiina pitää Taiwania osana itseään ja on aiemmin uhannut ottaa saaren hallintaansa voimakeinoin.