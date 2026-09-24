Presidentit korostivat maiden välistä yhteistyötä turvallisuuden, teknologian ja tekoälyn aloilla. Xi kommentoi myös Iranin sotaa, Taiwania sekä ilmoitti uusista pandalähetyksistä Yhdysvaltoihin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi torstai-iltana Suomen aikaa, että tapaaminen Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa Valkoisessa talossa oli ollut "erinomainen".

Lehdistölle antamansa kommentin jälkeen Trump ja Xi nousivat tutustumaan Marine One -helikopteriin. Hetki sen jälkeen Xi poistui Valkoisesta talosta.

Trump näyttää peukkua Kiinan presidentti Xi Jinpingille tämän poistuessa Valkoisesta talosta.

Xi sanoi tapaamisen jälkeen Kiinan valtiollisen uutistoimiston Xinhuan mukaan, että Kiina tukee Yhdysvaltojen ja Iranin paluuta kesäkuussa saavutettuun sopimukseen, jonka tavoitteena oli lopettaa sota ja avata Hormuzinsalmi uudelleen.

Xin odotetaan kuitenkin palaavan Valkoiseen taloon myöhemmin illalla juhlaillalliselle. Tilaisuuteen odotetaan myös useita yhdysvaltalaisia teknologiajohtajia.

Vieraslistalla ovat Guardianin mukaan muun muassa Amazonin perustaja Jeff Bezos, OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman, Applen toimitusjohtaja Tim Cook, Teslan toimitusjohtaja Elon Musk, Metan toimitusjohtaja Mark Zuckerberg sekä Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang.