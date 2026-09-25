Ukraina on hyödyntänyt sotatoimissa omalla alueellaan Muskin SpaceX-yrityksen Starlink-satelliittiverkkoyhteyksiä.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat Starlink-yhteydet, jotta Ukraina voisi tehdä iskuja ballististen ohjusten laukaisupaikkoihin Venäjällä ja Venäjän miehittämillä alueilla.
Stubb kertoo asiasta uutistoimisto Reutersin haastattelussa.
Ukraina on hyödyntänyt sotatoimissa omalla alueellaan Muskin SpaceX-yrityksen Starlink-satelliittiverkkoyhteyksiä, mutta ne eivät ole käytössä Venäjän alueella.
Aviaton Week -lehden mukaan Stubb kertoi jo alkukuusta Pariisin avaruushuippukokouksessa, että hän pyytää Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat yhteydet.