Suomen sata suurituloisinta – katso lista
Tässä on Suomen tulokärkikymppi – alta voit katsoa sadan parhaan listauksen. Julkaistu 25 minuuttia sitten
Vuoden 2024 suurituloisten sadan parhaan listalta löytyy teknologiayrittäjiä, teollisuussukujen jäseniä sekä yrityksensä myyneitä – sekä monia monia muita.
Voit katsoa sata vuoden 2024 suurituloisinta alla olevalta listalta.
10:50
Ketkä ansaitsivat eniten – tämän tuoreet verotiedot kertovat
Jos alla oleva taulukko ei näy kunnolla, pyyhkäise näkymää oikealle tai käytä työpöytäversiota.
|#
|Nimi
|Ansiotulot (€)
|Pääomatulot (€)
|Tulot yhteensä (€)
|1
|Kuusi Mikko Akseli
|73 600 823.17
|7 020 961.78
|80 621 784.95
|2
|Herlin Heikki Juho Kustaa
|162 017.06
|39 170 511.62
|39 332 528.68
|3
|Häll Matti Kalervo
|29 617.10
|30 731 873.09
|30 761 490.19
|4
|Sonkin Leif Niklas Mikael
|723 848.92
|26 072 740.02
|26 796 588.94
|5
|Blaauwgeers Rob
|323 375.49
|26 073 603.68
|26 396 979.17
|6
|Marjamäki Seppo Kaarlo Olavi
|149 601.72
|25 615 298.28
|25 764 900.00
|7
|Herlin Riikka Elisa
|11 408 554.13
|12 406 444.43
|23 814 998.56
|8
|Kelloniemi Ari Matias
|195 520.27
|19 453 933.61
|19 649 453.88
|9
|Nivala Antti Johannes
|780 382.88
|17 726 890.79
|18 507 273.67
|10
|Sarlin Peter Sebastian Johan
|17 592 801.12
|37 891.17
|17 630 692.29
|11
|Kodisoja Mikko Juhani
|2 761 659.33
|12 530 941.19
|15 292 600.52
|12
|Nivala Mikko Johannes
|32 163.20
|14 984 572.04
|15 016 735.24
|13
|Mäkelä Riku Markus
|13 537 149.79
|1 426 904.32
|14 964 054.11
|14
|Säämänen Niilo Kaarle Samuli
|12 557 091.46
|1 838 061.81
|14 395 153.27
|15
|Herlin Antti Juhani
|684 865.79
|13 543 027.60
|14 227 893.39
|16
|Vikkula Veera Viktoria Marianne
|12 451 059.75
|1 166 833.09
|13 617 892.84
|17
|Langenskiöld Lars Robin Eljas
|6 136.00
|13 371 451.37
|13 377 587.37
|18
|Järvenpää Janne-Olli
|1 202 907.64
|11 222 076.99
|12 424 984.63
|19
|Heikkinen Jarmo Pekka
|48 152.40
|11 176 738.16
|11 224 890.56
|20
|Ojala Markku Sakari
|0.00
|10 926 926.99
|10 926 926.99
|#
|Nimi
|Ansiotulot (€)
|Pääomatulot (€)
|Tulot yhteensä (€)
|21
|Paananen Ilkka Matias
|8 344 425.27
|2 505 290.07
|10 849 715.34
|22
|Ehrnrooth Henrik Georg Fredrik
|10 146 685.58
|669 388.05
|10 816 073.63
|23
|Laranne Leena Katriina
|391 883.76
|10 097 264.22
|10 489 147.98
|24
|Mykkänen Ilkka Juhani
|8 661 223.60
|1 501 875.93
|10 163 099.53
|25
|Pasanen Jaakko Olavi
|158 911.67
|9 928 962.58
|10 087 874.25
|26
|Westrén-Doll Jack Martin
|119 851.98
|9 681 952.74
|9 801 804.72
|27
|Wu Yafei
|0.00
|9 759 232.11
|9 759 232.11
|28
|Aine Riitta Kaarina
|404 259.70
|9 300 505.25
|9 704 764.95
|29
|Kemppi Vartiainen Eija Marja-Leena
|182 627.99
|9 283 551.85
|9 466 179.84
|30
|Kyöstilä Karl Heikki
|94 703.24
|9 360 538.98
|9 455 242.22
|31
|Hartwall Per Gösta Viktor sterbhus
|0.00
|9 332 146.87
|9 332 146.87
|32
|Piri Veli-Matti Juhani
|442 413.50
|8 833 421.88
|9 275 835.38
|33
|Laakkonen Mikko Kalervo
|168 967.21
|8 968 224.01
|9 137 191.22
|34
|Karvinen Kari Juhani
|30 022.57
|8 934 482.41
|8 964 504.98
|35
|Wiklöv Erik Anders
|3 524 447.82
|4 771 729.27
|8 296 177.09
|36
|Lybeck Robin Kaj
|7 534 442.31
|573 921.66
|8 108 363.97
|37
|Blåberg Olli Edvard
|0.00
|7 913 500.00
|7 913 500.00
|38
|Mikkonen Antti Juhani
|11 111.26
|7 869 866.82
|7 880 978.08
|39
|Salli Timo Antero
|123 926.50
|7 569 928.17
|7 693 854.67
|40
|Lundqvist Ben Hugo
|2 957 316.45
|4 584 481.51
|7 541 797.96
|#
|Nimi
|Ansiotulot (€)
|Pääomatulot (€)
|Tulot yhteensä (€)
|41
|Tuomaala Markku Kalevi
|34 487.58
|7 401 339.34
|7 435 826.92
|42
|Salli Jouko Tapani
|68 478.41
|7 276 149.30
|7 344 627.71
|43
|Mäkitalo Miika Eero Tuomas
|3 456 450.19
|3 798 324.04
|7 254 774.23
|44
|Metsi Pekka Olavi
|203 207.42
|6 974 625.48
|7 177 832.90
|45
|Saastamoinen Seppo Markku
|129 434.33
|7 044 556.54
|7 173 990.87
|46
|Äyräs Pauli Mauno Aleksanteri
|0.00
|7 068 498.02
|7 068 498.02
|47
|Aila Timo Oskari
|6 883 016.15
|184 317.29
|7 067 333.44
|48
|Salovaara Ari-Pekka
|572 542.90
|6 434 642.51
|7 007 185.41
|49
|Väinölä Aatu Juhani
|861 214.88
|6 118 910.21
|6 980 125.09
|50
|Ruokanen Mikko Ville
|121 057.30
|6 734 975.13
|6 856 032.43
|51
|Sjölund Kari Wilhelm
|0.00
|6 829 916.31
|6 829 916.31
|52
|Salmi Jussi Mikael
|585 513.49
|6 191 409.56
|6 776 923.05
|53
|Aarnio-Wihuri Antti Ilmari
|1 030 875.18
|5 691 255.63
|6 722 130.81
|54
|Törmälä Milla Hanna Emilia
|95 671.83
|6 564 758.03
|6 660 429.86
|55
|Kuusisto Vesa Heikki
|44 865.93
|6 601 428.70
|6 646 294.63
|56
|Kemppi Antti Peter
|462 587.80
|6 102 863.54
|6 565 451.34
|57
|Kemppi Nina Maria
|2 478.34
|6 448 358.42
|6 450 836.76
|58
|Ensio Sami Pekka
|322 806.31
|6 073 278.55
|6 396 084.86
|59
|Kemppi-Vasama Maria Teresa
|500 467.63
|5 847 565.86
|6 348 033.49
|60
|Vehviläinen Mika Pekka
|5 878 823.59
|458 062.35
|6 336 885.94
|#
|Nimi
|Ansiotulot (€)
|Pääomatulot (€)
|Tulot yhteensä (€)
|61
|Katrukha Alexey
|214 402.11
|6 118 310.11
|6 332 712.22
|62
|Partanen Timo Eino Ilmari
|125 561.86
|6 131 110.68
|6 256 672.54
|63
|Romppanen Janne Atte Hermanni
|65 728.37
|6 092 678.03
|6 158 406.40
|64
|Loikkanen Teemu Tapio
|277 487.47
|5 847 699.36
|6 125 186.83
|65
|Forsten Visa Tapio
|2 071 228.83
|4 005 075.92
|6 076 304.75
|66
|Valkonen Mika Petri
|209 436.93
|5 823 076.84
|6 032 513.77
|67
|Hietaniemi Pekka Juhani
|5 806 343.24
|159 538.02
|5 965 881.26
|68
|Kumpulainen Reijo Kalervo
|78 599.24
|5 822 598.61
|5 901 197.85
|69
|Ritoniemi Jari Antero
|74 587.13
|5 822 460.57
|5 897 047.70
|70
|Toivonen Juha Tapani
|66 661.89
|5 822 462.07
|5 889 123.96
|71
|Suurmunne Vesa Veikko
|5 774 666.55
|69 788.88
|5 844 455.43
|72
|Nyqvist Roger Hans Fredrik
|116 255.65
|5 713 593.60
|5 829 849.25
|73
|Snellman Jorma Heikki Antero
|0.00
|5 822 460.57
|5 822 460.57
|74
|Pesonen Jussi Heikki
|4 739 003.21
|976 390.47
|5 715 393.68
|75
|Tyni Jukka Tapani
|114 483.69
|5 595 549.49
|5 710 033.18
|76
|Kuismanen Pertti Antero
|18 072.01
|5 652 449.87
|5 670 521.88
|77
|Wärnå Claes Daniel
|78 200.36
|5 530 237.49
|5 608 437.85
|78
|Fredman Jan Peter
|12 898.14
|5 558 031.77
|5 570 929.91
|79
|Niemelä Juha Kaarlo
|255 502.04
|5 301 839.66
|5 557 341.70
|80
|Salminen Marko Petteri
|24 760.86
|5 495 622.07
|5 520 382.93
|#
|Nimi
|Ansiotulot (€)
|Pääomatulot (€)
|Tulot yhteensä (€)
|81
|Fredman Clas Christian
|3 659.81
|5 460 920.58
|5 464 580.39
|82
|Hietanen Ilpo Tapani
|46 752.43
|5 393 428.55
|5 440 180.98
|83
|Hed Jonathan Ole Sebastian
|0.00
|5 434 966.00
|5 434 966.00
|84
|Schrey Tina Marian
|49 850.00
|5 276 528.32
|5 326 378.32
|85
|Vartiainen Jaana Helinä
|0.00
|5 265 951.56
|5 265 951.56
|86
|Savolainen Heikki Antero
|158 379.61
|5 063 042.55
|5 221 422.16
|87
|Urmas Matti Kalle Juhani
|294 167.57
|4 925 193.05
|5 219 360.62
|88
|Toivanen Maarit Hannele
|795 189.52
|4 404 968.30
|5 200 157.82
|89
|Kronberg John Henrik Lillebror
|72 947.46
|5 119 862.09
|5 192 809.55
|90
|Ho-Tin-Noe Vincent Mathias
|4 137 097.27
|1 022 150.99
|5 159 248.26
|91
|Kemppi Kimmo Martti
|100 229.82
|5 036 859.07
|5 137 088.89
|92
|Rinta-Jouppi Ari Raimo Jaakko
|66 353.71
|5 054 756.38
|5 121 110.09
|93
|Karasjärvi Terhi Marjut
|237 983.85
|4 870 697.89
|5 108 681.74
|94
|Lundmark Pekka Ilmari
|3 131 734.16
|1 961 578.94
|5 093 313.10
|95
|Lundqvist Dick Hugo
|2 159 585.06
|2 920 382.82
|5 079 967.88
|96
|Leppinen Lassi Tapani
|0.00
|5 078 173.19
|5 078 173.19
|97
|Virtanen Tero Touko
|36 036.59
|5 011 119.44
|5 047 156.03
|98
|Uusitalo Juha Tapani
|1 528 281.87
|3 511 530.15
|5 039 812.02
|99
|Hellberg Kai Max Eerik
|7 667.11
|4 940 453.84
|4 948 120.95
|100
|Korpela Sinikka Eira Anneli
|28 170.31
|4 883 772.67
|4 911 942.98