Mikko "Miki" Kuusi jatkaa Suomen suurituloisimpana.
Ruokalähettipalvelu Woltin perustajajäsen ja entinen toimitusjohtaja ansaitsi vuonna 2024 reilut 80 miljoonaa euroa.
Summasta yli 73 miljoonaa on ansiotuloa ja reilut 7 miljoonaa pääomatuloa.
Vuosi sitten Kuusen tulot olivat noin 60 miljoonaa euroa.
Tässä ovat 10 eniten ansainnutta vuonna 2024.MTV
Wolt tiedotti lokakuussa, että Kuusi jättää yhtiön toimitusjohtajan paikan ja siirtyy samalla alalla toimivan Deliveroo-yhtiön toimitusjohtajaksi,. Samalla Kuusi muutti Lontooseen.
Kuusi ei kuitenkaan jätä Woltia kokonaan, vaan jatkaa yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Woltin toimitusjohtajaksi nousi Marianne Vikkula, joka oli tulolistan 16:s yli 13,6 miljoonan tuloilla. Vikkula on toiseksi eniten ansainnut nainen vuonna 2024.
Kuusen siirron taustalla on toukokuussa julkistettu yrityskauppa, jossa DoorDash osti Deliveroon noin 3,2 miljardilla eurolla. DoorDash sopi suomalaisen Woltin ostamisesta loppuvuodesta 2021.