Sarlinia lukuun ottamatta korkeimpien ansiotulojen viiden kärkeä hallitsevat Wolt-taustaiset ihmiset. Kolmanneksi eniten ansiotuloja sai Doordash Internationalin operatiivinen johtaja Riku Mäkelä (ansiotulot 13 537 149,79 €, pääomatulot 1 426 904,32 €, yhteensä 14964054.11 €), neljänneksi eniten Woltin teknologiajohtaja Niilo Säämänen (ansiotulot 12 557 091,46 €, pääomatulot 1 838 061,81, yhteensä 14 395 153, 27 €) ja viidenneksi eniten Woltin nykyinen toimitusjohtaja Marianne Vikkula (12 451 059,75 €, 1 166 833,09 €, 13 617 892,84 €).

Kuusi oli Suomen suurituloisin oli toissa vuonna. Hän sai tuolloin ansio- ja pääomatuloa yhteensä noin 60 miljoonaa euroa.

Woltin mukaan sen johtohenkilöiden tulotiedoissa näkyy Woltin ja DoorDashin kauppasopimuksen yhteydessä tehty osakekannustinohjelma. Nelivuotisen kannustinohjelman suuruus oli 500 miljoonaa euroa.

Wolt-DoorDash-kaupasta on Woltin mukaan maksettu Suomeen veroja noin 400 miljoonaa euroa. Ensi vuoden loppuun mennessä veroja maksetaan vielä arviolta noin 200 miljoonaa euroa lisää. Näistä suuri osa tulee osakekannustinohjelmasta maksettavista ansiotuloveroista.

Wolt myrskyn silmässä

Kuusi on ollut Suomen suurituloisin kolmena vuonna peräkkäin. Toissa vuonna hän tienasi 60 miljoonaa euroa ja sitä edeltävänä vuonna lähes 80 miljoonaa euroa.

Kuusi toimi aiemmin Woltin toimitusjohtajana, mutta jätti tehtävän lokakuussa ja siirtyi samalla alalla toimivan Deliveroo-yhtiön toimitusjohtajaksi. Hän on yhä Woltin hallituksen puheenjohtaja.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on kritisoinut Woltin toimintaa "kasvojenpesuksi". PAMin mukaan Wolt ei tunnu kunnioittavan KHO:n päätöstä, sillä muutoksen työsuhteiseksi tulisi koskea kaikkia.

