Kuljetuspalvelu Woltin kauppa teki joukosta suomalaisia miljonäärejä.
Viime vuoden suurituloisin suomalainen on Woltin perustajajäsen Mikko "Miki" Kuusi. Hänen tulonsa olivat noin 80 miljoonaa euroa.
Kuusi oli Suomen suurituloisin oli toissa vuonna. Hän sai tuolloin ansio- ja pääomatuloa yhteensä noin 60 miljoonaa euroa.
Kuusi oli Suomen suurituloisin myös vuonna 2022. Pääasiallinen syy valtaviin tuloihin oli Woltin myynti yhdysvaltalaiselle Doordashille vuonna 2021.
Wolt-taustaiset ansiotulojen kärjessä
Kuusi sai myös eniten ansiotuloa Suomessa, noin 73,6 miljoonaa euroa. Toiseksi eniten ansiotuloa sai tekoäly-yhtiö Silo AI:n perustaja Peter Sarlin, noin 17,6 miljoonaa euroa.
Sarlinia lukuun ottamatta korkeimpien ansiotulojen viiden kärkeä hallitsevat Wolt-taustaiset ihmiset. Kolmanneksi eniten ansiotuloja sai Doordash Internationalin operatiivinen johtaja Riku Mäkelä (ansiotulot 13 537 149,79 €, pääomatulot 1 426 904,32 €, yhteensä 14964054.11 €), neljänneksi eniten Woltin teknologiajohtaja Niilo Säämänen (ansiotulot 12 557 091,46 €, pääomatulot 1 838 061,81, yhteensä 14 395 153, 27 €) ja viidenneksi eniten Woltin nykyinen toimitusjohtaja Marianne Vikkula (12 451 059,75 €, 1 166 833,09 €, 13 617 892,84 €).