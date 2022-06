Huuhkajien taituri elää unelmaansa idolinsa David Beckhamin alaisuudessa – himoittuun seuraan on huhuttu jopa Lionel Messiä: "Sanoin agentille heti, että ehdottomasti"

Suomen jalkapallomaajoukkueen laituri Robert Taylor sai alkuvuodesta mieluisan soiton agentiltaan Chris Cleaverilta. Taylorin norjalaisseura Brann oli kauden päätteeksi valahtanut sarjaporrasta alemmaksi, ja pelaaja tähyili seurasiirtoa.

Cleaver kertoi, että uunituore MLS-seura Inter Miami haluaa Taylorin riveihinsä.

– Ymmärsin, että Miami oli tarkkaillut minua Brannissa. He olivat katsoneet pelejäni ja videoita.

– Sanoin agentille heti, että ehdottomasti haluaisin sinne, Taylor muistelee.

Taylorin innostuksen ymmärtää, sillä Inter Miami on tällä hetkellä yksi tavoitelluimmista jalkapalloseuroista Euroopan ulkopuolella. Jopa Lionel Messin on huhuttu olevan kiinnostunut Miamissa pelaamisesta.

Inter Miamissa yhdistyy moni 20–30-vuotiaita ammattilaispelaajia kiinnostava asia. Ilmasto Floridassa on suotuisa ympäri vuoden, rannoistaan tunnettu Miami on yksi Yhdysvaltojen viihtyisimpiä kaupunkeja, ja verotus eläkeläisten suosimassa osavaltiossa on maan alhaisimpia.

– Sää on hieno ja kaupunki on iso. Mä tykkään siitä. Siellä pääsee pelaamaan upeilla nurmikentillä ja hyvässä säässä, niin ei ole hirveästi valittamista, Norjan koleuteen ja sateisiin leipiintynyt Taylor myhäilee.

Kaiken hyvän lisäksi Inter Miamin seuraomistajana häärii supertähti David Beckham, joka sattuu olemaan yksi Taylorin suurista lapsuudenidoleista.

– Hän on käynyt katsomassa treenejä ja useasti pelejä ennen tulee koppiin antamaan tsempit. Pelien jälkeen hän tulee kättelemään pelaajat – jos ollaan voitettu.

– Hyvältä tyypiltä Beckham vaikuttaa ehdottomasti. Huomaa, että hänellä on edelleen jalat maassa. Helposti lähestyttävä kaveri, Taylor kuvailee.

Higuaín takoo dollareita

Inter Miamia valmentaa Englannin naisten maajoukkuettakin luotsannut entinen Manchester Unitedin ja Evertonin huippupuolustaja Phil Neville. Joukkueen tähtipelaajina tuikkivat argentiinalaishyökkääjä Gonzalo Higuaín ja ranskalainen keskikenttäpelaaja Blaise Matuidi.

– Pelkkää positiivista sanottavaa. Kaikkia on helppo lähestyä. Tuntuu, että kaikki ovat iloisia koko ajan. En tiedä, onko se sitten aurinko, mikä sen tekee, Taylor hymyilee.

Higuaín on kenties MLS:n nimekkäin pelaaja tällä hetkellä ja ansaitsee kaudesta 5,8 miljoonaa dollaria. Matuidin palkka on 1,5 miljoonaa, mutta kaksikko erottuu selvästi muista. He itse asiassa tienaavat seurassa enemmän kuin muut pelaajat yhteensä.

Taylor ansaitsee julkisten palkkatietojen mukaan tästä kaudesta yhteensä 278 900 dollaria, joka on tavanomainen palkka MLS:n pelaajalle.

Jyväskylälähtöinen Taylor on pelannut aikuisten tasolla aiemmin vain Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, mutta näyttää päässeen hyvin kiinni MLS:n rytmistä.

– Olen ymmärtänyt, että olen pelannut valmennusjohdon mielestä tarpeeksi hyvin. Luotan siihen, että he ovat tyytyväisiä, koska olen päässyt pelaamaan paljon, Taylor tuumaa.

– MLS on kova sarja. Siellä on paljon todella taitavia pelaajia, ja peli on nopeatempoista.

Tehojakin on tullut, sillä Taylor on tehnyt nyt kahdessa peräkkäisessä MLS-ottelussa maalin miamilaisille.

– Satuin olemaan vain oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Pääsin vetämään tyhjään maaliin, Taylor raportoi viimeisimmästä osumastaan.

Taylorin pelipaikka on vaihdellut Miamissa aivan kuten Suomen maajoukkueessakin. Hän pelaa joko keskikentän keskustassa niin sanotulla kasipaikalla tai vasempana laiturina.

– Keskikentällä on pelin sisällä enemmän ja ainahan se on kiva olla pelin sisällä. Laidalla taas pääsee hyökkäämään enemmän, ja sekin on kivaa, Taylor pyörittelee.

"Me vastaan muu maailma"

Vuonna 2020 MLS-debyyttinsä tehnyt Inter Miami nauttii Beckhamin käynnistämän hypen myötä erityishuomiosta Yhdysvalloissa.

Jo vakiintuneemmilla pelipaikkakunnilla seuraan suhtaudutaan kuin nousukkaaseen.

– Paljon huomiotahan me saadaan. Jotenkin on sellainen fiilis, että Miamissa kaikki ihmiset haluavat, että me voitamme, mutta kaikkialla muualla ihmiset haluavat, että me häviämme. Sen olen huomannut, että on vähän sellainen me vastaan muu maailma -asetelma.

Paine menestyä on jo läsnä Floridassakin.

– Niin kuin jokaisella seuralla MLS:ssä, tavoite on paikka pudotuspeleissä ja siitä eteenpäin sarjan voittaminen, Taylor paaluttaa.

Taylorin mukaan Interin otteluissa Fort Lauderdalessa käy 10 000–15 000 katsojaa. Uusi hulppeampi kotistadion rakentuu myöhemmin Miamin ytimeen, mikä nostanee kiinnostusta entisestään.

"Voimme vaatia sitä"

Suomen maajoukkueessa isänsä puolelta brittitaustainen Taylor on pelannut jo vuodesta 2017, mutta on nostanut selvästi profiiliaan viime vuosina. Vuodet ja vastuu norjalaisseura Brannissa ovat tehneet hyvää.

Taylor vaihdettiin lauantain ottelussa Bosnia ja Hertsegovinaa vastaan keskikentälle ottelun 61. minuutilla. Hän sai katsella Bosnian lisäajalla tekemää 1–1-tasoitusta liiankin läheltä, sillä keskityksen maaliin antanut tähtipelaaja Edin Dzeko oli hänen vartioinnissaan.

Pallollisista taidoistaan tunnettu Taylor saattaa saada tänään uuden mahdollisuuden näyttää osaamistaan Olympiastadionilla, kun vastaan asettuu Montenegro.

Suomi on ottelussa suosikki, vaikka vierailija kaatoikin Romanian Kansojen liigan avauksessaan.

– Meidän tavoitteemme on voittaa jokainen ottelu. Me olemme pelanneet itsemme siihen tilanteeseen, että voimme vaatia sitä itseltämme. Haluamme nousta A-liigaan, ja sitä voi pitää realistisena tavoitteena, Taylor paaluttaa.

Kansojen liigan B-tason lohkovoittajat nousevat A-tasolle, kun taas lohkon jumbot putoavat C-liigaan.

Todellinen porkkana menestykselle Kansojen liigassa on niin sanottu varapatruuna kesän 2024 EM-kisoihin. Jos varsinaiset karsinnat menevät mönkään, Kansojen liigan kautta voi päästä vielä jatkokarsintavaiheeseen.