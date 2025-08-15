Valioliigan entinen kulttipelaaja tylyttää siirtosaagan keskellä olevaa tähteä – "Epäkunnioittavaa"

Valioliigan ja Englannin maajoukkueen entinen kulttipelaaja Peter Crouch kritisoi voimakkaasti Newcastlen tähtihyökkääjää Alexander Isakia.

25-vuotias Isak on koko kesän ollut tulikuuman siirtosaagan keskellä. Valioliigan hallitseva mestari Liverpool on jahdannut Isak siirtomarkkinoilla läpi kesän, eikä Isak ole myöskään jättänyt epäselväksi sitä, että haluaa vaihtaa maisemaa.

Newcastle ei kuitenkaan halua päästää Isakia riveistään, mikä on saanut ruotsalaistähden niskuroimaan. Isak on harjoitellut erillään lähes koko harjoituskauden edistääkseen siirtotoiveitaan. Isak on ilmaissut seurajohdolle, ettei hänellä ole aikomustakaan edustaa Newcastlea alkavalla kaudella.

Valioliigan entinen kulttipelaaja Peter Crouch, 44, on saanut siirtosaagasta tarpeekseen.

– En pidä siitä, miten tilanne on hoidettu. Minusta Newcastlea on kohdeltu epäkunnioittavasti pelaajan toimesta. Se jättää katkeran maun. Kukaan ei halua nähdä tuollaista, Crouch tylyttää Mirrorin mukaan.

Crouch ei näe, että lakkoon meneminen auttaa Isakin agendaa lainkaan – pikemminkin päinvastoin.

– Se on iso riski ja tuntuu väärältä strategialta. Hän ei kuitenkaan ole ensimmäinen pelaaja, joka menee lakkoon yrittääkseen pakottaa siirtonsa läpi. Monet ovat tehneet samoin, mutta Newcastle ei ole mikään pikkuseura, Crouch huomauttaa.

– He eivät ole hankalassa tilanteessa. Fanit olettavat, että he tulevat taistelemaan Liverpoolia vastaan, eivätkä sitä, että he myyvät parhaat pelaajansa heille. Ymmärrän, etteivät he halua myydä Isakia, ja olen siitä samaa mieltä, Crouch jatkaa.

Myös monet Newcastle-fanit ovat menettäneet hermonsa tilanteeseen ja asettuneet voimakkaasti Isakia vastaan. Sosiaalisessa mediassa on pyörinyt jopa videoita ja kuvia siitä, kuinka osa faneista on polttanut Isak-fanipaitojaan.

Newcastlen päävalmentaja Eddie Howe kertoi perjantaina medialle, ettei usko Isakin tilanteeseen tulevan muutosta hetkeen. Joukkue aloittaa kautensa lauantaina vierasottelulla Aston Villaa vastaan.