HJK:n uusi ykköstykki oli Wayne Rooneyn kultapoika, joka sai miljoonasiirron Valioliigaan – lataa nyt suoraa puhetta tilanteestaan

Luke Plange on kantanut nuoren hyökkääjälupauksen viittaa yli 15 vuotta harteillaan. Niin pitkään, että sen paino on alkanut hiertää.

Kuuden vuoden ikäisenä lontoolaislahjakkuus teki välittömän vaikutuksen Arsenalin akatemiassa, kun hän heilutti ensimmäisellä kaudellaan verkkoja jokaisessa paitsi yhdessä ottelussa alle 8-vuotiaiden joukkueessa.

Kahdeksanvuotiaana Plangella oli jo kristallinkirkas näkemys siitä, miten korkealle hän toivoi urallaan pääsevän.

– Haluan olla seuraava Cristiano Ronaldo, Plangen kerrotaan sanoneen.

Kunnianhimoinen tavoite, joka näytti vielä seuranneiden vuosien aikana jokseenkin mahdolliselta.

Plange oli yksi Arsenalin akatemian helmiä, joka debytoi jo 15 vuoden ikäisenä alle 18-vuotiaiden joukkueessa. Pelaaminen ikäistään vanhempia vastaan ei koitunut ongelmaksi, vaan maaliverkot helisivät edelleen.

Plangella oli jopa varaa irrotella. Viime kaudella SJK:ssa pelannut Arsenal-maalivahti Ovie Ejeheri muistelee huvittuneena, miten pistäytymiset pikaruokaloissa auttoivat jaksamaan pitkillä kotimatkoilla akatemiaharjoitusten jälkeen.

– Olen tuntenut Luken 8-vuotiaasta asti, Ejeheri kertoo MTV Urheilulle.

– Olen varma, ettei Lukella ollut siihen lupaa, mutta meillä oli tapana käydä McDonald'sissa matkalla treeneistä kotiin. Se toimi kuitenkin hyvin hänen kohdallaan, sillä hän oli aina ikäluokkamme huippukuntoisimpien joukossa.

Arsenal-vuosiensa aikana Plange kohtasi myös joukkueita Euroopasta. Yksi näistä oli HJK, joka etsi hyökkääjän käsiinsä nelisen viikkoa sitten Crystal Palacesta.

– Palace ja agenttini tulivat kertomaan minulle yksi päivä, että HJK olisi kiinnostunut. Se oli hieman randomia (sattumanvaraista), Plange kertoo MTV Urheilulle.

Mahdollisuus sai hänet alkuun mietteliääksi. Kärkimies oli tehnyt aiemmin samalla viikolla hattutempun Crystal Palacen alle 21-vuotiaiden joukkueessa. Sitä ennen hänet oltiin nähty kolmessa tämän kauden Valioliiga-ottelussa penkillä.

– Minun oli mietittävä sitä hetki. Rehellisesti sanottuna en tiennyt HJK:sta paljoa ja se oli jotain täysin uutta minulle. Uusi maa, uusi sarja, uusi seura. Minun piti laittaa asiat perspektiiviin.

– Tulin kuitenkin tähän päätökseen, koska kokemus vaikuttaa hyvältä. Seura on yksi parhaista Suomessa. Mestaruuksia on ties kuinka monta (33 kappaletta).

Plange keskusteli ennen siirtoa HJK:n päävalmentajan Ossi Virran kanssa, jonka puheet seuran tarjoamasta projektista vakuuttivat. Sopimus vuoden loppuun asti ulottuvasta lainasta syntyi.

– Ossi kertoi minulle tarkemmin seurasta, miten sopisin joukkueeseen, ja mitä tavoitteita joukkueella on kaudelle. Lopulta pääsimme sopimukseen.

– Liiga on hyvä ja täällä on mahdollisuus pelata europelejä, mistä olen hyvin innoissani. Haluamme edetä niin pitkälle kuin mahdollista, pelata isoja seuroja vastaan ja ansaita sen valokeilan.

Rooneyn kultapojasta Derby-fanien hampaisiin

Vaikka europelit toimivat varteenotettavana houkuttimena nimekkäimmillekin pelaajille, ei Plangen odotettu pelaavan tässä kohtaa urallaan Suomen Veikkausliigassa.

Kun aika Arsenalin akatemiaympäristössä tuli päätökseen maaliskuussa 2021, suuntasi nuorukainen sopimuksen perässä pohjoiseen. Englannin maajoukkuelegenda Wayne Rooneyn luotsaama Derby County kotiutti 188-senttisen keskushyökkääjän ja vei tämän nosteessa olleen uran seuraavalle tasolle.

Rooney näki Plangen potentiaalin ja otti hänet marraskuussa osaksi avainmiehistöään. Ensimmäisessä täydessä debyytissään Plange ratkaisi Derbylle 1–0-voiton Blackpoolia vastaan. Saavutus, johon edes Cristiano Ronaldo ei kyennyt Englannissa.

Rooneysta Plangella ei ole kuin hyvää sanottavaa.

– Se luottamus, jota Rooney osoitti minulle oli paras asia, mitä minulle olisi voinut tapahtua. Vaikka joukkue oli vaikeassa paikassa, hän ja joukkuetoverit laittoivat uskonsa minuun. Se merkitsi paljon.

– Tähän saakka Rooney on ollut paras ja tärkein valmentaja urallani. Se johtui puhtaasti siitä, miten hän tuli keskustelemaan kanssani ja auttoi kasvattamaan itseluottamustani. Hän oli aikoinaan yksi maailman parhaista samalla pelipaikalla, joten se oli täydellistä.

Plange teki kolme maalia kahdeksaan ensimmäiseen otteluunsa Derbyn ykkösmiehistössä. Suunta osoitti ylöspäin.

Loppuhetkien osuma Birmingham Cityä vastaan täpötäydellä Pride Parkilla, jonne Derbyn kannattajat olivat marssineet tuhansien järjestämän omistajaprotestin jälkeen, lukeutuu edelleen hänen uransa kohokohtiin.

– Se oli niin hyvä ottelu. Se oli yksi kautemme parhaita pelejä, ellei paras, Plange muistelee.

Ottelun jälkeisenä päivänä kaikki kuitenkin muuttui. Crystal Palace kertoi hankkineensa Plangen 1,2 miljoonalla eurolla Derbystä, jonne tämä palasi vielä loppukaudeksi lainalle.

Loppukauden 18 ottelussa verkko heilui enää kertaalleen, eikä pisterangaistuksista kärsineen Derbyn pyristelyt riittäneet pelastamaan sitä putoamiselta Mestaruussarjasta.

Derbyn kannattajat katkeroituivat, kun he kokivat Plangen asenteen muuttuneen.

– Siirron jälkeen saimme sellaisen kuvan kuin hän olisi liian suuri pelaamaan meille. Hänen suorituksensa eivät enää olleet samalla tasolla siirron varmistuttua, perustelee Derbyn kausikorttilainen James.

Ilkeät, vahvat ja usein jopa brutaalit mielipiteet ovat juurtuneet syvälle englantilaiseen jalkapallokulttuuriin. Useimmiten pelaajia joko ihannoidaan tai vihataan, eikä kukaan ole suojassa niin kannattajilta kuin lehdistöltäkään.

Ainoa asia, mihin pelaaja voi usein vaikuttaa, on tapaansa käsitellä ulkopuolelta kumpuavia puheita. Plange oppi tämän myös itse, vaikkakin kantapään kautta.

– Derbyssä sain vihaa aina, kun en välttämättä pelannut parasta otteluani. Olin nuori ja annoin sen vaikuttaa itseeni eri tavalla kuin tänä päivänä antaisin. Saatoin katsoa, mitä minusta kirjoitetaan, mikä vain pahensi asioita. Otin siitä vain turhia paineita harteilleni.

– Vihaa tulee aina, etenkin, kun on vielä nuori pelaaja. Ihmiset sanovat, mitä sanovat, halutessaan usein vain huomiota. Olen myöhemmin oppinut lopettamaan katsomisen. Jos satun näkemään jotain, sivuutan sen. Se antaa minulle vain lisämotivaatiota osoittaa heidät vääräksi.

Plangella on kova halu laittaa epäilijöilleen jauhot suuhun.

– Olen vielä nuori, ja minulla on aikaa osoittaa, miten hyvä pelaaja olen, ja mitä voin tehdä eri vastustajia vastaan eri liigoissa. Ne kokemukset jokaisesta paikasta, missä olen pelannut, ovat auttaneet minua kasvamaan pelaajana.

Karu lainakierre antanut paremmat valmiudet Helsinkiin

Kun Plange jätti Derbyn lopullisesti ja siirtyi Crystal Palaceen kesällä 2022, näytti nuori tähtilupaus taas syttyneen. Harjoituskaudella hän takoi muun muassa hattutempun Ipswich Townia vastaan.

Silloin 19-vuotiaalla Plangella ei kuitenkaan ollut vielä käyttöä lontoolaisseuran Valioliiga-joukkueessa. Hänet ohjattiin lainalle belgialaiseen RWD Molenbeekiin, joka tuli hiljattain tutuksi myös HJK:n viime kauden puolustajalle Niko Hämäläiselle.

Plangen unelmadebyytti Belgiassa piti sisällään maalin ja maalisyötön, mutta pian hän huomasi jonkun olevan pielessä. Sopimus päätettiin ennenaikaisesti, jonka jälkeen Palace järjesti tälle uuden lainan Englannista.

– Laina Belgiaan oli iso siirto minulle. En ollut koskaan ennen jättänyt kotiani, seuraani, perhettäni ja ystäviäni taakse. En vain usko, että minulla oli oikeaa asennetta ja mielentilaa sinne mennessä, Plange muistelee.

– Kulttuurierot, kielimuuri, kotimatka. Eroavaisuudet iskivät päin kasvoja. En oikein kyennyt ymmärtämään, mitä oli meneillään. Jos voisin tehdä kaiken uudelleen, muuttaisin ajattelutapaani ja valmistautuisin paremmin siihen, mihin olin ryhtymässä.

Seuraava lainasiirto Lincoln Cityyn ei hänen harmikseen sujunut sen paremmin. Ykkösliigan pelityyli ei suosinut omia vahvuuksia, eikä peliaikaa herunut.

Plange kävi pohjalla.

– Se oli urani vaikeinta aikaa. Olin halunnut palata Englantiin ja menin Lincolniin. Luulin pelaavani siellä säännöllisesti, mutta näin ei käynyt. En päässyt näyttämään mihin pystyn ja se oli hyvin turhauttavaa. Ajanjakso hidasti uraani ja kehitystäni.

– Ykkösliiga on ehdottomasti rajumpi kuin Mestaruussarja. Siellä on enemmän edestakaista peliä. Minulle pelaajana se ei sopinut niin hyvin. Oli vaikea saada siitä otetta, kun näyttöpaikatkin olivat vähissä.

Plange ei kuitenkaan kadu menneitä, vaikka seuraavakin lainajakso Carlisle Unitedissa meni penkin alle. Nuori lontoolainen on ylpeä siitä, miten takaiskut ovat valmistaneet häntä uuteen haasteeseen HJK:ssa.

– On hetkiä, jolloin olisin voinut toimia urallani toisin. Kyse on kuitenkin aina kokemuksesta. En voi katsoa taaksepäin ja murehtia menneistä, minun on vain tehtävä mitä minun on tehtävä, Plange sanoo luottavaisesti.

– Opin kokemuksestani Belgiassa paljon. Se auttoi minua ymmärtämään, mihin olen ryhtymässä tämänkin siirron kohdalla. Täällä asiat ovat heti alkuun helpommalla mallilla, sillä kaikki puhuvat englantia.

“Nyt on suoriuduttava”

Neljä maalia Derbylle 26 otteluun Mestaruussarjassa. Kaksi maalia Molenbeekille 14 otteluun Belgian divarissa. Kaksi maalia Carlislelle 22 otteluun Ykkösliigassa. Nolla maalia Lincolnille 18 otteluun Ykkösliigassa.

Saldo ei imartele, mutta keskittyminen on täysin tulevassa. Plange tietää, mitä hänen on tehtävä HJK:ssa saadakseen uransa uuteen nousuun.

– Maaleja! Plange hymähtää.

– Olen ollut eri paikoissa, mutta en ole kyennyt täysin näyttämään, mihin kykenen. Tämä on hyvä sarja näyttää, mihin pystyn.

Plange ei näe, että siirto HJK:hon olisi askel taaksepäin hänen urallaan. Maailman parhaana pidetyn jalkapallosarjan parista saapunut hyökkääjälupaus on rehellinen siitä, missä hän on urallaan.

– Olen edelleen hyvin nuori ja minulla on paljon aikaa, mutta tämä on kriittinen aika urani kannalta. Minun on suoriuduttava nyt, eikä aikaa ole hukattavana, Plange tiedostaa.

– Totta kai jalkapallossa ja sen tasossa on eroavaisuuksia (kotimaisiin sarjoihin). Lopulta kyse on kuitenkin siitä, mitä minun on tehtävä täällä. Haluan tehdä parhaani ja auttaa joukkuetta.

Plange on halukas taistelemaan Veikkausliigan maalipörssin voitosta.

– Olen viimeistelijä ja parhaimmillani rangaistusalueen sisällä. Minun on saatava palloja laittaakseni ne maaliin vaarallisilta alueilta. Luotan itseeni täysin.

– Tykkään olla suoraviivainen ja juosta linjan taakse. En sanoisi olevani target-hyökkääjä. Osaan hoitaa homman siinäkin roolissa, mutta eniten pidän juoksemisesta linjan taakse. Silloin uskon saavani itsestäni eniten irti.

Ejeheri, joka piti Veikkausliigassa kahdeksan nollapeliä 14 otteluun, kuvailee Plangea parhaaksi viimeistelijäksi, jonka kanssa hän on koskaan pelannut.

– Hän on aina ollut hyvässä fyysisessä kunnossa, mutta myös loistava viimeistelijä. Ei väliä onko se vasemmalla jalalla, oikealla jalalla, vai päällä, joka on luultavasti hänen paras ominaisuutensa. Meillä kaikilla oli tapana vitsailla hänen "niskalihaksistaan" ja siitä, miten tarkka hän oli puskuissaan. Maalivahtina sain kokea sen itse monta kertaa.

– Uskon, että hän pärjää hyvin Veikkausliigassa, varsinkin HJK:n kaltaisessa seurassa. Hänen pitäisi saada ainakin 13 maalia sinä aikana, kun hän on siellä.

Plangella on toki vielä totuttelemista uuteen sarjaan, jonka HJK avasi 1–3-tappiolla KuPSia vastaan lauantaina. Suomen kylmä takatalvikin laittoi kapuloita rattaisiin, kun flunssa pakotti Plangen hänet sivuun harjoituksista ennen avausottelua Kuopiossa.

– Olen mielestäni asettunut hyvin aloilleni. Treenit ovat laadukkaita ja olen oppinut miten joukkuetoverini pelaavat, tutustunut eri persoonallisuuksiin, managereihin… Tekonurmella pelaaminen on minulle uutta, mutta uskon tottuvani siihenkin, mitä enemmän pelaan.

– Olin (ennen KuPS-ottelua) pienessä flunssassa, mutta sen olikin määrä tapahtua tässä säässä. Sää täällä on hieman hullunkurinen ja totuttelen siihen vielä. Mutta voin paremmin nyt.

Plangesta ei kenties koskaan tule seuraavaa Cristiano Ronaldoa tai Real Madridin tähtipelaajaa, kuten lapsena haaveili. Palo menestyä lajin huippusarjoissa, joissa osa odotti hänen jo tänä päivänä pelaavan, on kuitenkin suuri.

– Kaikki toiveet eivät tietenkään toteudu. Jokaisen polku on erilainen. Haluan edelleen pelata huippusarjoissa. Haluan osoittaa kaikille ympärilläni, mihin pystyn, Plange sanoo määrätietoisesti.

– Toivottavasti voitan maalipörssin. Ovie sanoi, että tekisin ainakin 13 maalia, mutta aion tähdätä korkeammalle. Aion laittaa 110 prosenttia jokaiseen peliin ja pitää huolen siitä, että teen aivan kaikkeni auttaakseni joukkuetta voittamaan liigan.