Lamaantuneen Valioliiga-seuran valmentaja turhautui: "Emme voi katsoa tulevaan"

Päävalmentaja Marco Silva on ollut turhautunut Fulhamin seurajohdon passiivisuudesta.2025 Getty Images
Valioliigaseura Fulhamin valmentaja Marco Silva on pettynyt seurajohdon passiivisuuteen kesän siirtomarkkinoilla.

Fulham sijoittui viime kaudella Valioliigassa 11:nneksi. Portugalilaisen Silvan johdolla joukkue kolkutteli pitkään eurokenttien portteja.

Lontoolaisseuran kesän ainoa hankinta oli ranskalainen maalivahti Benjamin Lecomte, jonka Fulham sai Montpellieristä ilman siirtokorvausta.

Samaan aikaan Fulham on menettänyt muun muassa Arsenalista lainassa olleen laitapelaaja Reiss Nelsonin. Brasilialaishyökkääjä Rodrigo Munizin on huhuttu olevan matkalla italialaiseen Atalantaan.

Päävalmentaja Silva on tilanteesta turhautunut

– Se ei ole ideaali tilanne. Käytit sanaa ”hiljainen”. Minun täytyy sanoa, että se on ollut liian passiivinen, Silva kuvaa Fulhamin seurajohdon lähestymistapaa kauden alla.

– Jos kysyt, odotinko sitä, sanon että en tietenkään. Markkinat ovat mitä ovat, Silva tuskailee.

Valonpilkahdusta Fulhamin arkeen on tuonut se, että nykyinen pelaajarinki on pysynyt harjoituskauden ajan terveenä. Joukkue on voittanut kaikki kolme harjoitusotteluaan Eintracht Frankfurtia, saudiseura Ittihadia ja Nottingham Forestia vastaan.

Vielä on toki aikaa hankinnoille ja lainasopimuksille. Valioliigan siirtoikkuna sulkeutuu syyskuun vaihteessa.

– Tämä on odottamatonta, vaikka Fulhamille on tyypillistä tehdä myöhäisiä pelaajahankintoja. En lähde sille tielle. Tiedän, mitä haluamme, ja suunnitelma (siirroista) oli olemassa.

– Toivotaan, että voimme tehdä jotain ennen kuun loppua, koska tällä hetkellä emme voi katsoa tulevaan jätettyämme joukkueen vahvistamisen niin myöhäiseen vaiheeseen, Silva sanoo.

Fulham avaa lauantaina Valioliiga-kauden vierasottelussa Brightonia vastaan. Seuraavaksi vastaan tulee Manchester United.

