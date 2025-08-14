Kilpakumppaneilta upea ele Diogo Jotan perheelle

Jalkapallon Valioliigassa pelaavan Chelsean pelaajat aikovat antaa osan seurajoukkueiden MM-kisavoittonsa bonuksistaan menehtyneen Liverpool-hyökkääjän Diogo Jotan perheelle, kertoo The Athletic.

Chelsea voitti seurajoukkueiden MM-tittelin kaatamalla PSG:n 3-0-lukemin loppuottelussa. Voitosta seura nettosi reilut 98 miljoonaa euroa, joista pelaajabonuksia oli noin 13,4 miljoonaa euroa.

Diogo Jota menehtyi veljensä Andre Silvan kanssa turnauksen aikana liikenneonnettomuudessa 3. heinäkuuta. Hän jätti jälkeensä vaimon ja kolme lasta. Jota oli 28- ja Silva 25-vuotias.

Jotalle on luvassa lisäksi merkittävä kunnianosoitus seuraltaan Liverpoolilta. Hänelle pystytetään patsas kotistadionin Anfieldin ulkopuolelle. Sen lisäksi kauden avaavassa Bournemouth -ottelussa on luvassa minuutin hiljainen hetki.

Liverpoolin pelaajat aikovat pitää pelipaidoissaan jokaisessa ottelussa "Forever 20" -logoa. 20 oli Jotan pelinumero.