Onko hän Arsenalin puuttuva mestaruuspalanen?

Ruotsalaishyökkääjä Viktor Gyökeres viimeisteli Sportingissa osumia hengästyttävällä tahdilla. Kivikovassa Englannin Valioliigassa onnistuminen on kuitenkin arvoitus.

Jalkapallon Englannin Valioliigan suurseurat ovat nokitelleet tänä kesänä toisiaan merkittävillä hyökkääjähankinnoillaan.

Rahaa on palanut valtavasti, kun muun muassa Benjamin Sesko (Manchester United), Hugo Ekitike (Liverpool) ja Viktor Gyökeres (Arsenal) ovat saapuneet uusiin seuroihinsa. Pelkästään Manchester United on käyttänyt isoihin hyökkääjäostoksiinsa eli Seskoon, Bryan Mbeumoon ja Matheus Cunhaan yhteensä jopa 240 miljoonaa euroa mahdolliset bonukset huomioituna.

Uudella liigakaudella monilta hyökkääjähankinnoilta odotetaan paljon, mutta suurimmat paineet saattavat levätä lissabonilaisesta Sportingista Arsenaliin siirtyneen Gyökeresin hartioilla.

Ruotsalaishyökkääjä Gyökeres viimeisteli Sportingissa osumia hurjalla tahdilla, ja Arsenalin kannattajat toivovat saman jatkuvan lontoolaisseurassa.

Odotuksia lisää, että Arsenal on ollut kolmella edelliskaudella Valioliigan kakkonen. Olisiko tämä kausi se, jolloin Arsenal palaisi ensimmäistä kertaa vuoden 2004 jälkeen Englannin miesten mestariksi?

Mikel Artetan valmentamaan joukkueeseen on virrannut nimimiehiä. Gyökeres, Espanjan maajoukkueen keskikenttäpelaaja Martin Zubimendi ja Englannin maajoukkueen laitahyökkääjä Noni Madueke kuuluvat Arsenalin merkittäviin kesähankintoihin.

Hallitseva mestari Liverpool teki kesän toistaiseksi kalleimman ostoksen, kun se hankki hyökkäävän keskikenttäpelaajan Florian Wirtzin Bayer Leverkusenista. Ovi on käynyt Liverpoolissa muutoinkin kumpaankin suuntaan.

Legendan pelinumero

Odotukset Gyökeresin, 27, ympärillä ovat suuret myös siksi, että Arsenalilta on viime kausina puuttunut hyökkääjä, joka tehtailee maaleja ottelusta toiseen. Osin asia on selittynyt hyökkäyspään pelaajien runsailla loukkaantumisilla. Viime kaudella Kai Havertz oli Valioliigassa Arsenalin paras maalintekijä yhdeksällä osumallaan.

Gyökeres mätti Sportingissa kahdessa kaudessa 102 ottelussaan 97 maalia kaikki kilpailut mukaan luettuna.

– Hän on pelaaja, joka tuhoaa vastustajan, jos hänelle jättää tilaa yksi vastaan yksi -tilanteissa, Arsenalin päävalmentaja Arteta sanoi Gyökeresistä AFP:n mukaan.

BBC:n mukaan Gyökeresin pelipaitojen myynti on rikkonut lontoolaisseuran ennätyksiä. Ruotsalaishyökkääjä pelaa Arsenalissa numerolla 14, jota seuralegenda Thierry Henry aikoinaan käytti.

Gyökeres sanoo, ettei mieti mahdollisia vertailuja ranskalaissuuruus Henryyn.

– Haluan vain tehdä juttuani ja näyttää kykyni. Tietenkin hän oli upea pelaaja, mutta erilainen kuin minä, Gyökeres sanoi BBC:lle.

Myös epäilijöitä riittää

Gyökeres on nopea, kookas sekä vahva pelaaja, joka on hyvä suojaamaan palloa ja viimeistelee laadukkaasti niin jalalla kuin päällä. Innostuksesta huolimatta myös epäilijöitä riittää. Gyökeresin edellinen yritys Valioliigassa meni mönkään.

Vuonna 2018 hän siirtyi Brightoniin, mutta päätyi lainapesteille St. Pauliin, Swanseaan ja Coventryyn, jonka kanssa hän lopulta teki kolmen vuoden sopimuksen. Sen jälkeen ruotsalaiskärki viimeisteli Englannin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla kahdessa kaudessa runsaasti maaleja ja siirtyi Sportingiin.

Epäilijöitä riittää myös siksi, ettei Portugalin pääsarja ole tasoltaan Englannin Valioliigan veroinen.

Gyökeres on tosin osoittanut maalivainunsa myös esimerkiksi Mestarien liigassa ja Ruotsin miesten maajoukkueessa. Mestarien liigassa hän teki viime kaudella kahdeksassa ottelussaan kuusi maalia, ja Ruotsin paidassa osumia on syntynyt 26 pelissä 15.