Vitsiksi valahtaneelta Valioliiga-jätiltä uusi hurjastelu – "Rahalla tietenkin saa, ainakin ennakko-odotuksia"

Jalkapallon Englannin Valioliigan uusi kausi käynnistyy tänään. Sesongin ennakko-odotukset niputettiin Tulosruudussa torstaina.

Yksi mielenkiintoinen seura kuumimpien mestarisuosikkien takana on Manchester United. Tulosruudussa asetelmia perannut toimittaja Kasperi Kunnas toteaa Unitedin "jatkaneen alisuorittamistaan jo vitsiksi saakka".

Tässä on perää, sillä suurseuran edellinen liigatitteli on 12 vuoden takaa, ja sen viime kausien sijoitukset (6:s, 3:s, 8:s ja 15:s) ovat suorastaan hämmentäviä.

Seurasta lainapestillä Barcelonaan siirtynyt hyökkääjä Marcus Rashford kritisoikin hiljattain, ettei Unitedin vuosia mainostama uudelleenrakennus ole vielä edes käynnistynyt, sillä se vaihtaa manageriaan niin tiuhaan tahtiin.

Manchester Unitedin manageri Ruben Amorim (kesk.) seuran kesän jättihankintojen Bryan Mbeumon (vas.) ja Matheus Cunhan (oik.) kanssa.2025 Getty Images

United on polttanut rahaa myös pelaajahankintoihin. Nyt summa kohosi kesäkaudella yli 200 miljoonaan euroon, ja toiseen suuntaan puntamittari näytti nollaa.

– Rahalla tietenkin saa, ainakin ennakko-odotuksia, sillä mestaruuskertoimissa United on noussut jo viiden kärkeen, Kunnas toteaa alustuksessaan.

