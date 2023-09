Teemu Pukki latasi suorat sanat esityksestään: "Ehkä olen tulossa vanhaksi"

– Loppui voimat toisella puoliajalla. Ei enää palautunut spurteista. Piiputti aika kauan ja sitten pitikin vetää jo uutta spurttia. On ollut rankka reissu. Matka sinne (Kazakstaniin) ja matka myös tänne. Tuntui ihan hyvältä, olen nukkunut ihan hyvin parina yönä. Väsyi, mutta ehkä tässä on tulossa vanhaksi, Pukki veisteli.

Lokakuussa Pukilla on jälleen edessä pitkän matkan lennot Pohjois-Amerikasta. Suomi kohtaa ensin Slovenian vieraissa ja sitten Kazakstanin kotona kenties koko karsinnat määrittävässä rupeamassa.

– Mielestäni hyvin pystyin valmistautumaan näihin matseihin, mutta pitää miettiä (pitääkö tehdä jotain toisin). Ensi kerralla tulee varmasti lyhyempi matkakin. Tuo oli aika extremeä saapua Kazakstaniin toiselta puolelta maapalloa. Myös sekin, että me pelasimme jo torstaina. Seuraavan karsintaikkunan ensimmäinen matsi on lauantaina, joten siinä on enemmän aikaa palautua ja olla valmiimpi. Tuo oli aika tiukka viikon rupeama, Pukki puhalteli.