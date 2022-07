Harvinainen asetelma kutkuttaa Huuhkajien huippunimeä – taistelee pelipaikasta toisen suomalaisen kanssa: “Meillä tulee hyvä kilpailu”

Venezian tilanne on koko suomalaisen jalkapallohistorian skaalalla varsin erityinen. Ulkomaalaisen ammattilaisseuran maalivahtiosastolta nimittäin harvemmin löytää kahta suomalaistorjujaa.

Joronen on harvinaislaatuisesta asetelmasta kuitenkin varsin jännittynyt.

Vaikka Mäenpäällä on ikää 37 vuotta, pitää Joronen ikivihreää veräjänvartijaa yhä täysin kilpakykyisenä kassarina.

– En laittaisi häntä itse missään nimessä mihinkään veteraanikategoriaan. Vaikka numerot saattaisivatkin kertoa jotain muuta, on hän yhä erittäin vetreä ja osaava maalivahti. Meillä tulee hyvä kilpailu, Joronen ennakoi.

"Kaikilla on Serie A mielessä"

Joronen pelasi edelliset kolme vuotta Brescian maalilla, kunnes hänen sopimuksesta seuran kanssa tuli päätökseen. Rautjärveläinen piti joukkueelle viisi nollapeliä 29 Serie A:n otteluun, sekä 23 nollapeliä 74 Serie B:n otteluun.

Viime kaudella Brescialla oli tilaisuus ponnistaa vuoden tauon jälkeen Serie A:han nousukarsintojen kautta, mutta tie nousi pystyyn välierävaiheessa. Nyt seuravaihto on antanut Joroselle lisäenergiaa pääsarjapaikan tavoitteluun.

– Nyt kolmen vuoden sopimus täällä tuo kivasti jatkuvuutta. Fiilis on siis erittäin hyvä.

– On tietysti kiva, että tuntee ja tietää sarjan entaaltaan. Perheasioitakin oli luonnollisesti mietittävä. Vaimo on todella tyytyväinen siirtoon, sillä Venetsia on hieman kansainvälisempi kaupunki ja suurempi osa ihimisistä puhuu englantia, Joronen avaa.