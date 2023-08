Huuhkajat-hyökkääjä siirtyi pikkukylän seuraan, jonka kotistadionilla juonitaan arveluttavia miljoonasopimuksia: "Vaikka vihaisit jalkapalloa, otteluissa on pakko käydä"

Stadion sijaitsee Felcsutin pikkukylässä, vajaat 50 kilometriä Budapestista länteen. Kylän asukasluku on alle puolet stadionin kapasiteetista.

Felcsut on pääministeri Orbanin lapsuuden kotipaikkakunta, jonka kehittämiseen hänen hallintonsa on käyttänyt paljon julkista rahaa.

EU-tuella kylään on rakennettu virkistyskäyttöön tarkoitettu tekojärvi sekä museojunarata, joka kulkee kuuden kilometrin matkan Orbanin synnyinkylään Alcsútdoboziin. Turistikäyttöön tarkoitettu juna on jäänyt kauas matkustajatavoitteistaan.

Vuonna 2005 Orban perusti Puskas Akademian yhdessä lapsuudenystävänsä Lorinc Meszarosin kanssa. Meszaros toimii seuran puheenjohtaja ja on Orbanin valtakauden aikana noussut yhdeksi Unkarin rikkaimmista ihmisistä.

"Jos tuet Felcsutia jalkapallossa, saat hyviä julkisia projekteja"

Miksi Viktor Orban on niin vankassa suosiossa Unkarissa? Asiasta keskusteltiin MTV:n uutisissa huhtikuussa 2022.

Brittilehti The Guardianin mukaan Pancho Arenan parkkipaikalla on varatut parkkiruudut Orbanin lisäksi useille Unkarin oligarkeille, joilla on läheiset suhteet pääministeriin ja tämän hallintoon.