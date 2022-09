Asiantuntija: Venäjän kansan suuri kuva tilanteesta on jo muuttunut – separatistialueiden liittäminen maahan ei herätä euforiaa vaan suurta huolta

Venäjän neljällä Ukrainalta valtaamalla alueella on parhaillaan käynnissä niin sanottu kansanäänestys. Venäjä aloitti perjantaina ”äänestykset” alueilla liittääkseen ne itseensä.

"Miehitysjoukkojen pakottama symbolinen akti"

MTV Uutisten maailma- ja kotimaatoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki toteaa MTV:n Uutisaamussa, että kun ääniä haetaan aseella uhaten, demokratia on varsin kaukana.

– Tuloshan on jo itsestäänselvä, hän huomauttaa.

Mielenkiintoista erillisalueiden kansanäänestyksissä on muun muassa se, että niihin voi osallistua myös Venäjän pääkaupungissa Moskovassa.

– Näennäisesti on kyse siitä, että sinne paenneet ihmiset voivat kotiseutunsa kohtalosta äänestää, Kivimäki selvittää.

Aseistautuneet joukot keränneet äänestyslipukkeita

– Tällaisia yksilöiden kannalta karmeita kohtaloita, että vangitaan esimerkiksi pelotukseksi muille, (voidaan nähdä), mutta tuskin Venäjä kauhean paljon voi resursseja sitoa juuri tähän. Sehän on tehtävissä yksinkertaisesti vain ”oikean” tuloksen julistuksella.

Kuka kannattaa liittymistä ja kuka ei?

Kivimäki arvioi, että heitä alkoi lähteä alueelta jo Krimin valtauksen jälkeen ja tahti on kiihtynyt tämän vuoden puolella.

Kangaspuro toteaa sitä, että Itä-Ukraina, johon kuuluvat Donetsk ja Luhansk, on ollut jo pitkään separatistijoukkojen hallussa ja siellä tilanne on Kivimäen kuvaaman kaltainen. Etelässä tilanne on kuitenkin toinen.