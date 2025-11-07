Yhdysvaltain armeijassa suunnitellaan droonien hankintamäärien huimaa lisäystä.
Yhdysvaltain armeija aikoo hankkia seuraavien 2-3 vuoden aikana ainakin miljoona droonia.
Lisäksi seuraavina vuosina drooneja voidaan hankkia puolesta miljoonasta jopa miljooniin kappaleisiin vuodessa.
Asiasta kertoo Yhdysvaltain maavoimien ministeri Daniel Driscoll, uutistoimisto Reutersin mukaan.
Tällä hetkellä Yhdysvaltain armeijan maavoimat on hankkinut vain noin 50 000 droonia vuosittain.
Driscollin mukaan lisäys on suuri, mutta se kyetään toteuttamaan.
Kenraalimajuri John Reimin mukaan Yhdysvallat ottaa oppia droonien käytöstä Ukrainan sodasta. Droonien käyttö on lisääntynyt Ukrainassa käydyissä taisteluissa ennennäkemättömän paljon.
Maavoimaministerin mukaan Ukraina ja Venäjä kukin tuottavat noin neljä miljoonaa droonia vuodessa, mutta Yhdysvaltain arvion mukaan Kiina kykenee tuottamaan jopa kaksinkertaisen määrän edellä mainittuihin maihin verrattuna.