Ukrainan energiaministerin mukaan sähkönjakelun hätäkatkot päättyvät, kun energiajärjestelmän tilanne saadaan vakaaksi.
Venäjän massiivinen hyökkäys Ukrainan energiainfrastruktuuriin on aiheuttanut sähkön jakelun keskeyttämisiä useilla eri alueilla Ukrainassa.
Asiasta kertoi varhain lauantaina maan energiaministeri Svitlana Hryntshuk. Iskuissa on Ukrainan viranomaisten mukaan kuollut ainakin yksi ihminen.
Lisäksi Venäjän drooni-iskussa Dniprossa sijaitsevaan kerrostaloon on kuollut ainakin yksi ihminen ja yli kymmenen on haavoittunut, Ukrainan viranomaiset kertoivat Kyiv Independent -lehden mukaan.
Haavoittuneiden joukossa on myös lapsia.
Venäjä on viime kuukausina kiihdyttänyt iskujaan Ukrainan energiainfrastruktuuriin.