Venäjän joukot vaikuttavat olevan saamassa haltuunsa itäisessä Ukrainassa sijaitsevan Pokrovskin kaupungin.
Venäjän presidentti Vladimir Putin on koittanut saada Pokrovskin kaupunkia joukkojensa haltuun peräti 21 kuukauden ajan kovien miehistötappioiden siivittämänä.
CNN uutisoi, että Pokrovskin valloittaminen olisi Venäjälle suurin voitto sitten vuoden 2023. Kaupungin strateginen merkitys on kuitenkin heikentynyt taistelujen raivotessa. Kaupungin hallinnasta on tullut enemmänkin symbolinen tavoite.
Kaupunkia puolustavan ukrainalaisen pataljoonan komentaja kertoo CNN:lle tilanteen olevan vaikea. Hänen mukaansa taisteluita käydään rakennusten keskellä kaikentyyppisillä aseilla.
Lue myös: Ukraina: Venäjä levittää valevideoita
– Olemme melkein saarrettuja, mutta olemme tottuneet siihen, hän toteaa.
Ukrainalaisen Peaky Blinders -drooniyksikön sotilaan mukaan Venäjän armeija painaa päälle suurella miehistömäärällä.
– Venäläiset kulkevat usein kolmen hengen ryhmissä. He luottavat siihen, että kaksi tuhotaan, mutta yksi pääsee kaupunkiin saaden jalansijaa siellä.
Sotilaan mukaan noin sata tällaista ryhmää saattaa pyrkiä kaupunkiin päivittäin.
Pokrovskin valtaaminen antaisi Venäjälle mahdollisuuden siirtää huomionsa muualle, kuten koillisosissa sijaitseviin teollisuuskaupunkeihin, jotka muodostavat Ukrainan puolustuksen selkärangan alueella.