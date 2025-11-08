Venäjä on jatkanut Ukrainan energia- ja rautatieverkon tuhoamista ilmaiskuillaan.

Ainakin kaksi ihmistä on kuollut ja sähköt katkenneet täysin useilta alueilta, kun Venäjä jatkoi massiivisia ilmaiskujaan Ukrainaan, kertovat Ukrainan viranomaiset. Ukrainan ilmavoimien mukaan maahan hyökättiin yli 450 dronella ja 45 ohjuksella.

Sähköt katkesivat muun muassa Harkovasta Ukrainan pohjoisosassa ja Krementshukista Pultavan alueelta maan itäosassa. Lisäksi junaliikenne häiriintyi pahasti, sillä Venäjä hyökkäsi myös rautatievarikoille.

Venäjä on viime kuukausina kiihdyttänyt iskujaan Ukrainan energiainfrastruktuuriin. Iskuja on erityisesti syksyisin ja talvisin lähes neljä vuotta kestäneen hyökkäyssodan aikana kohdistettu juuri energiainfrastruktuuriin. Asiantuntijat ovat arvioineet, että katkosten aiheuttamalla pimeydellä ja kylmyydellä yritetään murtaa ukrainalaiset ja heidän taistelutahtonsa.

Myös Ukraina on kiihdyttänyt omia iskujaan Venäjän öljylaitoksiin. Iskuilla se pyrkii aiheuttamaan polttoainepulaa ja vähentämään venäläisöljyn vientiä, jolla Venäjä on rahoittanut sotatoimiaan.

Ukraina: Venäjä kiihdyttänyt propagandakampanjaansa

Ukrainalaisten asiantuntijoiden mukaan Venäjä on tekemiensä iskujen lisäksi kiihdyttänyt propagandakampanjaansa.

Viimeisin keino on ukrainalaisten mukaan levittää tekoälyllä tehtyjä valevideoita sodasta, uutisoi ukrainalaismedia Kyiv Independent. Ukrainalaisen LetsData -kyberturvallisuusyrityksen mukaan sosiaalisessa mediassa on viime aikoina kiertänyt videoita, joissa ukrainalaismiehiä viedään väkisin rintamalle. Videoilla parikymppisiltä näyttävät pakkorekrytoidut miehet itkevät ja pyytävät apua.

Videoita on levitetty erityisesti Tiktok-palvelussa, Facebookissa, Telegram-viestipalvelussa sekä X:ssä. Asiantuntijoiden mukaan joillain videoilla on jopa yhä näkyvissä videoiden tekemiseen käytetyn tekoälypalvelun Soran vesileima, joka kertoo niiden olevan valesisältöä. Vesileimoja voidaan myös poistaa.