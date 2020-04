Suomalaisten loppukesän lomat peruttu? Jos Suomi saadaan auki kesällä, edessä ei ole juhlaa vaan kovaa työtä: "Silloin alkaa uudelleenrakennus, ei voida mennä lomalle"

Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilän mukaan rajoitusten purkamisen ajankohdan ennustaminen on vaikeaa, mutta hän uskoo, että Suomen jaloilleen nousu alkaa kesällä.

– Kun katson maailmantaloutta, lähtökohtani on se, että kesällä nähdään jo parempia uutisia ja että kasvu lähtee liikkeelle jo kesällä. Kuinka voimakasta se on, ja millä sektoreilla – sitä ei vielä tiedetä, Penttilä arvioi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Penttilän mukaan jokaisen yrityksen ja organisaation on hyvä varautumissuunnitelmien lisäksi varautua siihen, että pahimman koronavirusepidemiavaiheen ja rajoitusten purkamisen jälkeen kasvu voi olla nopea.

Suomalaisten kesälomat mahdollisesti peruttu

Moni suomalainen viettää ansaittua kesälomaa kesäkuukausina. Siinä, missä koronavirus on onnistunut muuttamaan suomalaisen tavallisen arjen hurjalla tavalla, sen vaikutukset näkyvät myös kesällä. Penttilän mukaan kesälomien tavanomainen ajankohta ja rajoitusten purkamisen jälkeinen elämä eivät istu lainkaan yhteen.

Penttilä huomauttaa, että Suomen on lähdettävä ripeästi liikkeelle, jotta Suomen talous saadaan tolpilleen. Vaikka tällä hetkellä ihmisten terveys onkin tärkeämpi kuin taloudellinen kasvu, Penttilän mukaan on käytettävä hyödyksi ne tilanteet, joissa on mahdollisuus lähteä käynnistämään koneistoja uudelleen.