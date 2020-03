SDP ja keskusta: Suomea pelastetaan koronalta kolmella raiteella, joista talouden turvaaminen ei ole tärkein – "Me emme tiedä, kuinka kauan tämä kestää"

Talous edellä tätä ei voi miettiä

Eeva Kalli kuitenkin muistuttaa, että juuri nyt on mahdotonta arvioida, mikä on taloudellisesti koronakatastrofin kesto ja mittaluokka.

– Mielestäni me emme voi lähteä pohtimaan tätä siitä näkökulmasta, kauanko meillä on mahdollista laittaa talous seis, vaan siitä, miten turvaamme terveydenhuollon resurssit. Me tullaan tarvitsemaan uusia lisätalousarvioita ja toimia aika massiivisten toimien päälle, joita on jo tehty, Kalli uskoo.