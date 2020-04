Sitran Katainen kehuu hallitusta nopeasta koronaelvytyksestä – "Suomi ja maailma tulee olemaan hyvin erilainen viiden vuoden päästä koronakriisin seurauksena"

Katainen kertoo, että finanssikriisistä on otettu oppia. Kansainvälisen yhteisön massiivisessa talouden elvytyksessä on nyt lähdetty nopeammin liikkeelle kuin finanssikriisissä.

Nopeaa toimintaa

Hän kiittelee myös Suomen hallitusta siitä, että se on lähtenyt massiivisiin toimiin pelastaakseen yrityksiä kaatumiselta. Hän on ilahtunut siitä, että työmarkkinaosapuoletkin ovat nopealla varoajalla kyenneet sopimaan aiemmin pyhinä pidetyistä asioista kuten lomautusten helpottamisesta.

Suomen satsattava kestävään kehitykseen

Ei suoraa rahoitusta

Suora yritysrahoitus ei kuulu Sitran rooteliin, sillä Suomessa on useita muita organisaatioita sitä varten, Katainen huomauttaa. Hän arvioi, että koronakriisi on sukupolvikokemus, joka jättää jäljen suomalaiseen yhteiskuntaan.

– Suomi ja maailma tulee olemaan hyvin erilainen viiden vuoden päästä koronakriisin seurauksena. Nyt pitäisi kaikkien vaikeuksienkin keskellä päätellä, mitä positiivista tästä voi seurata. Pakon sanelema etätyö on johtanut siihen, että digitaalisia yhteydenpitovälineitä on ryhdytty käyttämään eri organisaatioissa entistä enemmän.

Uusi kriisi tulee sataprosenttisen varmasti

– On sataprosenttisen varmaa, että tulee uusi kriisi. Sitä emme tiedä milloin ja mikä se on, hän painottaa.Iso kysymys on, miten Suomi ja muut EU-maat näkevät tarpeen kehittää unionia.

Kataisen mukaan EU on ollut kriisin aikana vahva siellä, missä sillä on toimivaltaa. Muun muassa EKP:lla on paljon toimivaltaa. Sen sijaan siellä, missä EU:lle ei ole haluttu antaa toimivaltaa, rooli on ollut pienempi.