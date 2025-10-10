Hyvinvointialueet saavat tälle vuodelle noin sadan miljoonan euron lisärahoituksen sotilaalliseen uhkiin ja aseelliseen hyökkäykseen varautumiseksi.

Hallitus päätti tänään 104,3 miljoonan euron lisärahoituksesta, jolla hyvinvointialueet varautuvat sotilaalliseen voimankäyttöön.

Lisärahoitus liittyy hallituksen tänä syksynä esittämään lakimuutokseen, joka velvoittaisi hyvinvointialueita varautumaan sotilaalliseen voimankäyttöön tai sen uhkaan.

– Kyse on historiallisen suuresta muutoksesta sote-varautumisessa, sosiaali- ja terveysministeriön valmiusjohtaja Pekka Tulokas sanoi perjantaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Hyvinvointialueet voivat hankkia lisärahoituksella esimerkiksi sodan aikana välttämättömiä lääkkeitä, terveydenhuollon laitteita ja välineitä.

Lisäksi rahoitusta käytetään muun muassa henkilöstön kouluttamiseen ja terveydenhuollon kriittisten infrastruktuurin suojaamiseen.

Infrastruktuurin suojaaminen voi tarkoittaa esimerkiksi sairaaloiden maanalaisia suojarakenteita tai terveydenhuollon toimintojen hajauttamista, Tulokas kertoo.

– Sota Ukrainassa on osoittanut, että sosiaali- ja terveydenhuollon infrastruktuuri on sodankäynnin kohde, sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) kertoi perjantaina tiedotustilaisuudessa.

"Puolustusvoimat nojautuu täysin siviilierikoissairaanhoitoon"

Tulokkaan mukaan rahoitusta tarvitaan myös esimerkiksi ensihoitoon.

Puolustusvoimat nojautuu täysin siviilierikoissairaanhoitoon, eikä ensihoidon kapasiteetti ole tällä hetkellä riittävä varautumisen näkökulmasta, Tulokas sanoo.

– Ensihoidon kapasiteetti, joka Suomessa tällä hetkellä on, ei riitä tilanteisiin, joihin nyt valmistaudutaan. Eli ensihoidon kapasiteettia, ja myös uudenlaisia suorituskykyjä tullaan kehittämään.

Käytännössä kapasiteetin lisääminen voisi tarkoittaa esimerkiksi ambulanssien tai suuremman kuljetuskapasiteetin ajoneuvojen hankintaa, Tulokas kertoo.

– Puolustusvoimat nojautuu täysin siviilierikoissairaanhoitoon. Normaaliolojen häiriötilanteisiin ensihoidon kapasiteetti Suomessa riittää.

Lakiluonnos hyvinvointialueiden varautumisesta on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Lain tarkoituksena on varmistaa terveydenhuollon riittävä varautuminen sotilaallisen voimankäytön tilanteessa.

– Puolustusvoimat tukeutuu lähes kokonaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään niin normaalioloissa kuin sodan uhan ja sodan aikana. Tämän vuoksi on Suomen puolustuskyvyn kannalta olennaisen tärkeää nostaa terveydenhuollon varautumisen tasoa, Grahn-Laasonen perustelee.

Hallitus on arvioinut, että viiden vuoden aikana lisärahoitusta tarvitaan kaikkiaan noin 300 miljoonaa euroa. Kyse on varautumiseen tarkoitetusta erillisrahoituksesta, eikä esimerkiksi sote-palveluiden järjestämiseen tarkoitetusta yleiskatteellisesta rahoituksesta.

Rahoitus ei jakaudu tasaisesti hyvinvointialueiden kesken, sillä varautumisen taso ja tehtävät voivat vaihdella maantieteellisesti hyvinvointialueittain.

– Luomme tarvittavat painopisteet, ja rahoitusta kohdennetaan sen tarpeen mukaisesti, Tulokas kertoo.

Hyvinvointialuekohtainen varautuminen määritellään valtioneuvoston päätöksellä, joka on salainen, ja perustuu Puolustusvoimien tarpeisiin.

Varautumista valmistellaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, hyvinvointialueiden ja Puolustusvoimien kesken.

Lain on tarkoitus tulla voimaan jo tänä syksynä.