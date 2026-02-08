



Putinilla uusi kiristyskeino Eurooppaan, ellei asenteemme muutu täysin: "Erittäin vaarallista" Asiantuntija arvioi, että Vladimir Putinin Venäjä voi horjuttaa Eurooppaa Afrikka-suhteidensa avulla. Kuvassa Burkina Fason presidentti Paul-Henri Sandaogo Damiba. Julkaistu 22 minuuttia sitten MTV UUTISET – STT Joao Cravinho sanoo, että Sahelin alueen tilanne on pahentunut vuosien varrella. Hänen mukaansa Euroopalla ei ole varaa lähellä olevaan terroristien hallitsemaan alueeseen. Euroopan on muutettava lähestymistapaansa Afrikkaan, sanoo EU:n Sahelin alueen erityisedustaja Joao Cravinho STT:n haastattelussa. Portugalin entinen ulko- ja puolustusministeri aloitti tehtävässään vuoden 2024 joulukuussa. Cravinhon toimialueisiin kuuluvat erityisesti Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger ja Tshad. Viidestä valtiosta kolmessa on tapahtunut kuluvan vuosikymmenen aikana vallankaappaus, Malissa jopa kahdesti. – Afrikassa on tapahtunut paljon viimeisen 25 vuoden aikana. Vuoropuhelumme on edelleen hyvin pitkälti avunantaja-edunsaaja-dialogia, joka juontaa 1990-luvulle. Se ei ole enää sopivaa, Cravinho sanoo. Cravinho sanoo, että eurooppalaiset ovat perinteisesti menneet Afrikkaan ilmoittaen olevansa paikalla auttamassa. Vastareaktiona on epäilty eurooppalaisten salaisia agendoja. – Uusi lähestymistapa perustuu ajatukseen, että meidän on tehtävä yhteistyötä (Saharan eteläpuolella olevan) Sahelin alueen valtioiden kanssa, vaikka emme samaistuisikaan heidän hallintoihinsa. Meidän on tehtävä yhteistyötä, koska meillä on siellä intressejä. Meillä ei ole varaa siihen, että Euroopan lähellä olisi alue, jota terroristit hallitsevat. Terroristeilla Cravinho viittaa Sahelin alueella toimiviin jihadistisiin järjestöihin. Sahelin tilanne pahentunut

Joao Cravinho sanoo alueen tilanteen pahentuneen vuosien varrella.Lehtikuva

– Nyt tunnustetaan, että ongelmat ovat monimutkaisempia kuin muutama vuosi aiemmin ajateltiin. Kun sotilashallinnot nousivat alueella valtaan, siellä vallitsi erittäin voimakas länsivastainen retoriikka.

Cravinhon mielestä Euroopassa on vallinnut mieliala, ettei näiden maiden kanssa pitäisi olla missään tekemisissä, koska ne ovat länsivastaisia.

– Ajan myötä Euroopassa on kasvanut ymmärrys, että meidän on tehtävä yhteistyötä näiden maiden kanssa, ja siitä on nyt yksimielisyys EU:ssa. Myös näissä maissa on ymmärrys, että vuoropuhelun päivittäminen on erittäin tärkeää.

Suurvaltojen rooli alueella

Cravinho on huolissaan, että Venäjä voi käyttää vaikutusvaltaansa alueella horjuttaakseen Eurooppaa.

– Jos Ukrainaan saadaan jonkinlainen tulitauko tai rauha, Venäjä lähettää Ukrainassa taistelleita joukkoja Sahelin alueelle, koska se ei halua niitä takaisin Venäjälle. Venäjä on edelleen kiinnostunut horjuttamaan Euroopan vakautta, ja Venäjän vahvojen tukikohtien perustaminen Saheliin on erittäin vaarallista Euroopalle.

Samalla Cravinho sanoo Venäjällä olevan hyvin vähän tarjottavaa alueen valtioille.

– Sillä on tarjottavana vain palkkasotureita. Vastineeksi se saa käyttöönsä kaivosalueita tai kultaa.

Myös Kiina on kiinnostunut Sahelin valtioiden luonnonvaroista, kuten öljystä ja harvinaisista maamineraaleista.

– Kiina kuitenkin haluaa vakautta alueelle, koska se on kiinnostunut luonnonvarojen hyödyntämisestä. Venäjä ei ole lainkaan kiinnostunut vakaudesta, koska se menettää silloin asemansa.

Turkki ja Persianlahden valtiot

Kolmas merkittävä toimija alueella on Turkki, joka on ottanut 2000-luvulla isoja askelia Afrikassa. Turkki on investoinut valtavasti Afrikkaan. Sahelin alueella sillä on ollut yksi selkeä myyntiartikkeli.

– Se myy sinne aseita, erityisesti drooneja. Niille on käyttöä, koska konflikteissa terroristiryhmien kanssa molemmilla puolilla käytetään yhä enemmän huipputeknologiaa.

Neljäs iso toimija alueella ovat Persianlahden maat Saudi-Arabia, Qatar ja Arabiemiraatit. Ne käyvät keskenään kovaa kilpailua, vaikka niillä ei ole selkeää ulkopoliittista tavoitetta.

– Saudi-Arabia on ollut läsnä wahhabilaisen ideologian viennin kautta, mutta se on hieman rauhoittunut.

Cravinho lisää Arabiemiraattien olevan kiinnostunut alueen kullasta, koska Dubai on merkittävä kultakaupan keskus.

Nuorten heikot tulevaisuuden näkymät

Cravinho huomauttaa, että Afrikan väestöstä noin 65 prosenttia on alle 25-vuotiaita, ja Sahelin alueella alle 25-vuotiaita on noin 70 prosenttia. Hän lisää, että alueen sosioekonominen epävakaus on niin suurta, että ihmiset lähtevät sieltä herkästi pois.

– He tulevat tietenkin Eurooppaan. On fantasiaa kuvitella, että meren yli voidaan pystyttää esteitä tai muureja. Ne eivät pysäytä ihmisiä, joilla ei ole tulevaisuudennäkymiä ja joilla on niin suuri ero toimeentulomahdollisuuksien välillä Afrikassa ja Euroopassa.

Kun tulevaisuuden näkymät ovat heikot, se on sopivaa kasvualustaa myös erilaisille terroristisille toimijoille.

– Kun nuorilla ei ole vaihtoehtoja eikä tekemistä, he ovat alttiita erilaisille houkutuksille. Jos heillä olisi palkkatyötä, he tekisivät sitä mieluummin.

Cravinhon mukaan uskonnollista retoriikkaa käytetään myös peittelemään yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen, sillä se on alueella vahvasti läsnä. Se näkyy esimerkiksi huumekaupassa, aseiden ja mineraalien salakuljetuksessa sekä paikallisen kaivostoiminnan valvonnassa.

– Jihadismi voi olla suosittua, koska valtiot eivät kykene luomaan lakia ja järjestystä.

Myös ilmastonmuutos vaikuttaa alueen epävakauteen, sillä esimerkiksi viljelykelpoinen ala on vähentynyt. Lisäksi paimentolaisten vuosisataiset reitit ovat muuttuneet, ja ne aiheuttavat konflikteja paimentolaisten ja maanviljelijöiden välille.