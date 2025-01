Tekno-oligarkit saavat nyt tutkijaakin hämmentävän vallan – "Vaaran merkkejä"

Yhdysvalloissa valta on keskittymässä vaarallisesti pienelle joukolle ultrarikkaita.

Yhdysvaltain tuoreen presidentin Donald Trumpin lähipiirissä on joukko teknologiamiljardöörejä. Trump on nostanut esimerkiksi läheisen tukijansa Elon Muskin vaikutusvaltaiseen asemaan hallinnossaan.

– Rahan ja politiikan kietoutuminen on Yhdysvalloissa ollut arkipäivää, mutta erilaista on nyt se, että miten Trump nostaa vaikutusvaltaiseen asemaan juuri Muskia, jota Trump ilmeisesti ihailee juuri siksi, että Musk on niin varakas, ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén sanoo.

Musk tuki avokätisesti Trumpin presidentinvaalikampanjaa ja vaikutti näin tämän valintaan. Lisäksi viestipalvelu X:n omistajana Musk pystyy Lindénin mukaan käytännössä päättämään, että mitä sisältöä palvelun käyttäjät näkevät ja mitä eivät.

– Nyt jos Trumpilla on vielä [Metan perustaja ja toimitusjohtaja Mark] Zuckerberg, jolla on sekä Facebook että Instagram, ja Tiktok yritetään Yhdysvalloissa junailla ilmeisesti Muskille, niin he voivat näiden algoritmien kautta ohjailla dramaattisesti sitä, että mitä sisältöjä amerikkalaiset kuluttavat ja mitä heidän silmilleen ei näytetä.

Musk on muovannut X-viestipalvelustaan entistä oikeistolaisemman ja valjastanut sen muun muassa Trumpin mainostamiseen presidentinvaalien alla.

Zuckerberg puolestaan on ilmoittanut Metan luopuvan faktantarkistuksesta palveluissaan Yhdysvalloissa.

Tänään levisi myös kulovalkean tavoin tieto, että Metan Instagram-palvelusta oli piilotettu joukko hakutuloksia poliittisen kentän vasemmalta laidalta.

BBC:n Metalta saaman lausunnon mukaan yhtiö viittasi ongelmaan teknisenä virheenä.

– Olemme tietoisia virheestä, joka vaikuttaa hashtageihin poliittisen kentän halki, ja työskentelemme nopeasti sen ratkaisemiseksi, Meta kertoi lausunnossaan.

Meta ei lausunnossaan myöntänyt, että ongelma koskisi vain poliittisen kentän niin sanottua vasenta laitaa.

"Vaaran merkkejä"

Lindén oli yhdessä Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti Rani-Henrik Anderssonin kanssa Huomenta Suomen vieraana tiistaiaamuna.

Andersson näkee ilmassa vaaran merkkejä.

– Viime aikoina Suomessakin on puhuttu oligarkiasta eli harvainvallasta, jossa valta keskittyy äärimmäisen varakkaille ihmisille, Andersson sanoo.

– Onhan se hämmentävä tilanne, että presidentin lähipiiri koostuu äärimmäisen rikkaista ihmisistä, jotka ajavat tiettyjä etuja ja vielä hallinnoivat someympäristöä, mitä kautta suuri osa ihmisistä tietonsa saa. Kyllä siinä on tiettyjä vaaran merkkejä, hän lisää.

Yhdysvaltain entinen presidentti Joe Biden on myös nostanut esiin huolensa siitä, kuinka valta on keskittymässä vaarallisesti pienelle joukolle ultrarikkaita.

Bidenin mukaan oligarkian muodostuminen uhkaa demokratiaa sekä yhdysvaltalaisten perusoikeuksia ja -vapauksia.

Miksi Trump ei maininnut Ukrainaa virkaanastujaispuheessaan? Mitä Trumpin tulevasta hallinnosta tiedetään?