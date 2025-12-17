Tunnettu kirjakustantamo valitsi vuoden sanaksi "tekoälymoskan".

Sanakirjoistaan tuttu yhdysvaltalainen Merriam-Webster valitsee vuosittain vuoden sanan, joka tyypillisesti kuvaa kulunutta vuotta hyvin: esimerkiksi vuonna 2020 sana oli "pandemia", vuonna 2021 puolestaan "rokote".

Koronavuosien jälkeen yritys valitsi vuoden 2022 sanaksi termin "gaslighting", kun vuonna 2023 sana oli "autenttinen".

Vuonna 2024 sanaksi valittiin polarisaatio. Sanaa käytettiin paljon mediassa Yhdysvaltojen presidentinvaalien aikana.

Nyt kirjakustantamo valitsi vuoden 2025 sanaksi "slop".

Suoraan suomennettuna slop voi tarkoittaa esimerkiksi kuraa tai vesivelliä, mutta modernimpi merkitys on toisenlainen. Uutissivustoillakin käytetty termi viittaa "tekoälymoskaan" eli heikkolaatuiseen digisisältöön, jota tuotetaan suuria määriä tekoälyn avulla.

"Vähemmän pelottava ja enemmän pilkallinen"

Esimerkeiksi slopista Merriam-Webster nostaa absurdit videot, omituiset mainoskuvat ja aidoilta vaikuttavat valeuutiset.

– Vuonna 2025, kaiken tekoälyn uhkista puhumisen keskellä, slop loi sävyn, joka on vähemmän pelottava ja enemmän pilkallinen. Sana lähettää pienen viestin tekoälylle: kun on kyse ihmisen luovuuden korvaamisesta, et aina vaikuta kovin superälykkäältä, tiedotteessa sanaillaan.

Muutkin verkkosanakirjat ovat tänä vuonna valinneet vuoden sanojaan. Oxfordin sanakirja valitsi vuoden 2025 sanaksi rage baitin. Verkkosanakirja Dictionary.comin vuoden sana ei itse asiassa ollut sana laisinkaan. Cambridge Dictionaryn vuoden 2025 sana puolestaan liittyi tavallaan Taylor Swiftiin.

Katso myös: Mikä ihmeen aivomätä?

0:42 Vuonna 2024 sana aivomätä trendasi kunnolla, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa?

Lähde: Merriam-Webster