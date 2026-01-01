Pakkasessa muodostuneita valopilareita havaitaan Suomessa vuosittain.
Lahdessa vuoden ensimmäiseen päivään herättiin kauniin valoilmiön keskellä.
– En ollut uskoa silmiäni aamulla, niin epätodellinen tuo näky oli, kertoo kuvat ottanut Merja Ailama-Mäkitalo.
Hän kertoo, ettei ole aiemmin 15 vuoden aikana nähnyt alueella vastaavaa.
Taivaalle nousevat valopilarit syntyvät jääkiteiden vaikutuksesta.
Valopilareiksi kutsuttu ilmiö syntyy, kun ilmassa oleva kosteus muuttuu jääkiteiksi, kertoo meteorologi Liisa Rintaniemi. Ilmiö vaatii keinovalon, joka taittuu kiteistä pilarimaisesti ylöspäin.
Näky vaatii yleensä vähintään noin 20 asteen pakkasen. Lahdessa pakkanen kävi torstaiaamuna reilussa 19 asteessa.
Rintaniemen mukaan valopilareita havaitaan Suomessa vuosittain.