Google julkaisi loppuvuodesta vuoden trendaavimmat hakunsa Suomessa. MTV Uutiset pyysi helsinkiläisiä näyttämään, mitä he ovat hakeneet viimeksi Googlen avulla.
Tämä juttu on julkaistu aiemmin vuoden 2025 aikana. Loppuvuoden aikana julkaisemme uudelleen vuoden luetuimpia, koskettavimpia ja kiinnostavimpia artikkeleitamme.
Googlen Vuosi haussa -listat perustuvat hakuihin, joiden suosio on kasvanut eniten verrattuna edelliseen vuoteen. Nyt julkaistulla listalla näkyvät muun muassa nuorisotrendit, eduskuntavaalit, tragediat ja Euroviisut.
MTV Uutiset jalkautui Helsingin kaduille kysymään kaupunkilaisilta, mitä he ovat viimeksi hakeneet Googlen avulla.
– Näistä nykypäivän slangisanoista olen yrittänyt pysyä perässä, koska mulla on kaksi nuorempaa sisarusta, Oliver Auravalta kertoo ja näyttää kameralle myös hakuhistoriansa.
Niin tekee myös , jonka historiasta löytyy paljon koodaamiseen ja matematiikkaan liittyviä hakuja.