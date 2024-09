Milloin leggingsit korvasivat housut? Kymmenisen vuotta sitten tyylivalintaa vielä paheksuttiin

Nyt ohjeistus tuntuu oudolta, sillä trikoista on tullut normaali näky kaupoissa ja kaupungilla. Mutta milloin kaikki muuttui – milloin leggingseistä tuli housut?

Erilaisten pukeutumisvalintojen ruotiminen ei enää yhtä hyväksyttyä

Noin kymmenessä vuodessa maailma todella on ehtinyt muuttua, kuvaa tapaseuran puheenjohtaja ja tyyliasiantuntija Mirva Saukkola .

– Yksi asia, mikä mahdollistaa tämän, on, että leggingsien valikoimakin on muuttunut aika tavalla. Kymmenen vuotta sitten tarjolla oli tällaisia ikään kuin jalkaterättömiä sukkahousuja. Nythän leggingsejä on hyvin monipuolisia, esimerkiksi juoksutrikoita, Saukkola kuvaa.