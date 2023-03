Yhdestä laitteesta alkaa sähköpaloja "vuodesta toiseen eniten", ja syy piilee usein käyttäjässä – "Palo leviää yleensä melko nopeasti läheisiin rakenteisiin"

Sähköpalojen määrä on lisääntynyt kahdessa vuodessa parilla sadalla.

Liesipaloja vuodesta toiseen eniten

– Liedestä alkaneita paloja on vuodesta toiseen eniten. Liesipalon syynä on hyvin harvoin itse liedestä johtuva vika, useimmiten syynä on ihmisen huolimattomuus, varomattomuus tai kiire, sanoo Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ylitarkastaja Jukka Lepistö tiedotteessa.