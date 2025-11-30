Aika, jolloin tekoälyn ja ihmisen tuotosten välinen ero oli luotettavasti havaittavissa, on katoamassa hälyttävällä vauhdilla, sanoo brittiasiantuntija.

Tekoälyn kehitys kiihtyy ennennäkemättömällä nopeudella, kertoo Sky News.

Erot ihmisen ja koneen tuotosten välillä musiikissa, kuvissa, koodissa ja teksteissä hämärtyvät viikko viikolta. Samalla tekoäly tekee edelleen virheitä ja arvailee omiaan, mikä tekee kokonaisuuden arvioimisesta haastavaa.

Googlen uusi Gemini 3 -tekoäly rikkoi lähes kaikki testien aikaisemmat ennätykset. Brittiläinen tekoälyn asiantuntija Marc Warner muistuttaa, että yksittäiset testit eivät kerro kaikkea. Tärkeämpää on nähdä suuntaus, joka on hänen mukaansa eksponentiaalinen. Aluksi kehitys näyttää hitaalta, mutta pian kasvu on lähes pystysuoraa.

Muistuttaa koronapandemian alkuvaiheita

Hänen mukaansa kehityskäyrä muistuttaa koronapandemian alkuvaiheita. Erona on se, että tekoälyn vaikutukset voivat olla vielä pandemiaakin suuremmat ja lisäksi paljon pysyvämpiä.

Warnerilla on kokemusta eksponentiaalisen kriisin ennustamisesta. Keväällä 2020 hänen mallinnuksensa auttoi vakuuttamaan Britannian hallituksen ensimmäisistä sulkutoimista. Hän varoittaa nyt, että tekoälyssä on yhtä suuria riskejä ja mahdollisuuksia.