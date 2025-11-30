Televisiosta tuttu kokki suitsuttaa kalasoppaansa "ehkä maailman parhaaksi lohikeitoksi".
Talven ehdoton hittiruoka on lämmittävä kalakeitto. Yksi reseptivaihtoehto on televisiostakin tutun kokin Harri Syrjäsen lohikeitto-ohje, jonka mies on jakanut suositulla Instagram-tilillään vuosittain – alun perin jo vuonna 2022.
Salaisuus piilee kylmäsavulohessa
Julkaisuissaan kokki Syrjänen on kutsunut keittoaan "ehkä maailman parhaaksi lohikeitoksi" ja paljastanut, että sopan salaisuus piilee kylmäsavulohessa.
– Tää on niin törkeen hyvää, Syrjänen vakuuttaa.
Yllä olevalta videolta voit katsoa, kuinka keitto valmistuu!
Katso resepti: Harri Syrjäsen lohikeitto
