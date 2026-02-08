Kaikki olisi ollut mahdollista, pito-ongelmista kärsinyt Arsi Ruuskanen sanoi.
Arsi Ruuskasen sivakointi oli suomalaisittain parasta miesten 10+10 kilometrin yhdistelmäkilpailussa Milano-Cortinan olympialaisissa.
Hän oli 11:s, 50 sekuntia kultaa voittanutta Norjan Johannes Hösflot Kläboä jäljessä.
Mutta. Tuloksen ympärille jäi harmillinen jos. Ruuskanen oli perinteisen osuudella yksi huomattavista pito-ongelmista kärsineistä hiihtäjistä.
– Oli tosi vaikeaa. Sanotaanko näin, että tosi iso pettymys, mutta urheilu on välillä tämmöistä, hän pudotteli.
– Kyllä se vapaan hiihto oli sellaista, että kaikki olisi ollut mahdollista.
Perinteisellä suomalainen myönsi joutuneensa raastamaan ylämäkiä paljolti käsiensä varassa. Hän totesi, että tapahtuneesta on juteltava huollon kanssa.
– Mutta ei sitä luovutettu. Se on varma, että täällä ei ainakaan luovuteta.
Ruuskanen sanoi myöhemmin vielä, että "suomalaiset ei luovuta".
"Kunto olisi ihan ok"
Kysymys kuuluu: mihin mies olisi pystynyt tänään yltämään, jos perinteisellä olisi ollut kilpailukykyinen suksi?
– Jossittelu on vaikeaa. Mutta sukset kun vaihdettiin, pystyi kymmenen ukkoa ohittamaan ekan nousun päälle. Kyllä se itselle kertoo ainakin siitä, että kunto olisi ihan ok.
Siitä ei jäänyt kahta sanaa. Ensi perjantain 10 kilometrin vapaan matkalle Suomella on iskeä hyvinkin iskukykyinen menijä.