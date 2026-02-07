Vilma Nissistä hävetti, kun hän kaatui uransa ensimmäisellä olympiamatkalla yhdistelmäkilpailussa.

Vilma Nissinen rönysi Milano-Cortinan olympialaisten naisten 10+10 kilometrin yhdistelmäkilpailun ensikilometreillä perinteisen osuudella. Uransa ensimmäistä olympiakilpailuaan hiihtänyt suomalainen meni nurin sohjoisen radan laskussa vasemmassa reunassa.

– Sain nostettua itseni tosi hyvälle sijalle alkuun. Katsoin laskussa, että nyt on porukka aika levällään. Lähdin ulkoa väistämään, ja siellä olivat Digginsit (Jessie) ja kumppanit edessä nurin. Varmaan haukkasi suksi sohjoon ja ei muuta kuin pyllymäkeen, Nissinen kävi läpi.

Mutka ei suomalaisen mukaan ollut edes pahassa kunnossa, kun hän oli sen verryttelyssä käynyt katsomassa.

– Kun yhteislähdössä alkaa porukkaa kaatuilemaan eteen, se on tuollaista.

Muihin Nissinen ei havainnut rytäkässä osuneensa.

– Kummun jälkeen aika nopeasti olin pyllylläni.

– Kun yritti itse nousta sieltä ylös, koko ajan tuli porukkaa ohi.

Työmaa

Loppukisaan oli kaatumisen jälkeen keräilemistä kaukana kärjestä.

– Olihan se aika työmaa. Aika kauas siinä tippui sijoilla. Yritin taistella ja hiihtää omaa hiihtoa.

Ensin hän takoi sanojensa mukaan "klassisesti hapot ylös – ja ei muuta kuin takaa-ajohommiin".

Keli tuntui raskaalta.

– Kun keulassa mentiin niin kovaa, oli aika tekemätön paikka lähteä siitä enää sijoja nostelemaan hyville sijoille.

"Voi olla, että kotimatka on seuraava matka"

Nissinen ylitti maalilinjan lopulta 40:ntenä. Kilpailun voittaneesta Ruotsin Frida Karlssonista hän jäi 6.52,5 minuuttia.

– Ei nyt kovin hyvä maku jää. Kyllä vähän hävetti hiihdellä 30+sijoja. Ei se ollut sitä, mitä lähdin täältä hakemaan.

– Loppukisoja ajatellen aika tärkeä matka, niin en nyt voi olla kovin tyytyväinen, kun ei pystynyt omalla tasolla hiihtämään.

Ilman kaatumista "olisi ollut kivempi olla parikymmentä sijaa ylempänä".

– Kauden pääkisat, ja lumihangessa makoilee kesken kisan.

Lisämatkoja Nissinen ei lähtenyt itselleen povaamaan, vaikka vapaan 10 kilometriä olisi hänelle varmasti vahva kisa.

– No, voi olla, että kotimatka on seuraava matka näillä näytöillä.

– Se on sitten Reijon (naisten hiihtomaajoukkueen valmentaja Jylhä) päätettävissä, ketä hiihtää mitäkin matkoja.