Suomalaiset säikähtivät? Joditabletit paikoin loppu apteekeista: "Ei ole mitään syytä lähteä panikoitumaan"

Pelkonen kertoo, että joditablettien normaali kulutus koko maan tasolla on joitain satoja purkkeja kuukaudessa, joten yksittäisten apteekkien varastot ovat sen mukaiset. Joditabletteja kuluu todella vähän normaalitilanteissa.

– Jos kymmenenkin asiakasta on mennyt ostamaan Jodix-tabletteja yhden päivän aikana, on se moninkertaisesti yli normaalikulutuksen. Näin ollen joistain apteekeista joditabletit saattavat hyvinkin olla tilapäisesti loppuneet, Pelkonen kertoo.

Hän painottaa, että Suomesta joditabletit eivät ole loppumassa eivätkä lopu. Niitä on tarpeeksi nykyiseen ja tulevaan tarpeeseen.

Ensi viikolla tulee jo lisää

Pelkosen mukaan vielä eilen lääketukun keskusvarastolla oli Jodix-tabletteja. Tavaraa siis on, mutta sitä jaetaan valmistajan ohjeen mukaan pienemmissä erissä eteenpäin ennen kuin seuraava tuotantoerä on valmis.

Ei syytä syödä tai hamstrata

Pelkonen haluaa rauhoitella ihmisiä hamstrauksen suhteen. Joditabletteja on hyvä olla kotona varalla, mutta syytä tablettien hamstraamiselle tai käytölle ei ole.

Mihin ja milloin joditabletteja käytetään?

STUKin mukaan ihmisiä kehotetaan ottamaan joditabletti, jos on odetettavissa, että hengitettävässä ilmassa on suuria määriä radioaktiivista jodia. Joditabletti tulee ottaa vain viranomaisen kehotuksesta oikean ajoituksen varmistamiseksi. Väärän aikaan otetusta joditabletista ei välttämättä ole hyötyä.

STUK muistuttaa, että ydinlaskeumatilanteessa joditablettien ottaminen on erityisen tärkeää lapsille ja raskaana oleville naisille, sillä lasten ja sikiön kilpirauhaset ovat herkempiä säteilylle kuin aikuisten. Jos tabletteja ei ole riittävästi, annetaan tabletit lapsille ja raskaana oleville.

Joditablettien säilyvyys: Kuinka kauan joditabletit säilyvät?

Apteekkari Petteri Henriksson kertoi vuonna 2020 Suomen Apteekkariliiton Apteekki.fi-sivustolle joditablettien säilyvyydestä. Hän muistuttaa, että kaikkiin lääkepakkauksiin on merkitty viimeinen käyttöpäivä.

– Jodix-tablettien kelpoisuusaika on kolme vuotta siitä, kun ne valmistuvat lääketehtaalta. Lääkkeen toimitusketjun saavuttaessa asiakkaan osa kelpoisuusajasta on luonnollisesti jo kulunut. Varalle hankitut tabletit on siis uusittava muutaman vuoden välein, Henriksson muistutttaa Apteekki.fi-sivustolla.