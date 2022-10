Jodia saatavilla apteekeista jo lähipäivinä – Apteekkariliiton varapuheenjohtaja: "Ei missään nimessä pidä lähteä omin päin syömään"

Hyllyt täyttyvät kuun loppuun mennessä

Vaikka kiirettä ei ole, Pietilä rauhoittelee tyhjillä apteekinhyllyillä vaeltelevia, sillä jodia on tulossa apteekkeihin normaalivarastot vielä tämän kuun aikana.

Pieninkin paketti riittää kymmenelle

STM:n ohjeessa suositellaan, että 3–40-vuotiaat henkilöt hankkivat apteekista kotiinsa varastoon joditabletteja. Yksi kerta-annos on tiedotteen mukaan yleensä riittävä määrä. Pienin paketti, mitä apteekeissa myydään, on kymmenen tabletin paketti.

– Normaaliannostushan on yksi tabletti henkilöä kohden, eli yksi pakettikin riittää kymmenelle hengelle.

– Tänä vuonna on myyty jo 5 miljoonaa joditablettia. Suomessa on noin 2 miljoonaa ihmistä, joille jodista voisi säteilytilanteessa olla hyötyä. Annostusohje on 1 tabletti.