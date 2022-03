Et kai haksahtanut joditablettiansaan? Hamstraushuuma aiheutti väärän tuotteen menekin kasvun: "Tuhatkertainen ero"

Suurin osa suomalaisista saa jodia tarvittavan määrän ruokavaliostaan. Sitä kertyy muun muassa jodioidun suolan kautta. Jodiravintolisää saattavat sen sijaan tarvita esimerkiksi vegaanista ruokavaliota noudattavat, sillä vegaanin ruokavaliossa jodin lähteitä on vähemmän kuin sekaruokavaliossa. Kaikille jodi ei kuitenkaan sovi ja sillä voi olla yhteisvaikutuksia esimerkiksi tiettyjen lääkkeiden kanssa.

Ravintolisänä myytäviä joditabletteja myös hamstrattu

– Ohjeteksti on lisätty verkkoapteekkiin siitä syystä, että haluamme asiakkaidemme tietävän, että ravintolisäjodi ja vahva jodi ovat täysin eri tuotteita ja tarkoitettu eri käyttötarkoituksiin. Ravintolisäjodia ei ole tarkoitettu säteilyvaaratilanteisiin, Vuorikallas painottaa.

Jodix-joditabletteja on Vuorikallaksen mukaan tulossa pieni erä myyntiin tällä viikolla.

– Tukusta saamamme tiedon mukaan seuraava erä on tulossa viikoilla 10–11.

Joditablettien erot: Ravintolisällä tuhatkertainen ero Jodixiin

– Niissä on vahvuusero. Jodixin vahvuudessa on tuhatkertainen ero ravintolisään verrattuna. Yhdessä Jodix-tabletissa on käytännössä kolmen vuoden jodiannos.