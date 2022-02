Säteilytasot nousivat Tshernobylin ydinvoimalan alueella – STUK: Suuronnettomuus on mahdoton

Säteilyturvakeskuksen johtaja Pia Vesterbacka kertoo, että säteilytaso näyttäytyy mittauksissa korkeampana, koska alueella on paljon liikennettä.

– Sotatoimiin liittyen alueella on ollut ajoneuvoliikennettä, joka on ilmeisesti sekoittanut pintamaata ja esimerkiksi pölyn seurauksena se aiheuttaa sen, että annosnopeus laitosalueella ja suojavyöhykkeellä on noussut, Vesterbacka avaa.