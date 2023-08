Suomalaiset nuoret kärsivät unen puutteesta ja ahdistusoireista – suora yhteys oppimiskykyyn

Suomi on aikoinaan paistatellut oppilaiden osaamista mittaavissa Pisa-testeissä ykkössijalla. Suomalaiset ovat edelleen hyvällä sijalla Pisa-listauksessa, mutta tulokset ovat olleet laskussa yli 15 vuotta.

Tuoreimmissa tuloksissa Suomi on jäänyt esimerkiksi etelänaapuri Viron taakse. Suomi on romahtanut erityisesti matematiikan suhteen.

"Oppilaat ovat tosi väsyneitä"

Mickelssonin mielestä koulunkäynnin merkitys on vähentynyt oppilaiden silmissä. Nykynuoren elämässä on paljon mielenkiintoisia häiriötekijöitä, jotka vievät huomiota opiskelulta.

Myös unet jäävät vähille, mikä on osittain vanhempien vastuulla. Mickelssonin mukaan oppilaiden määrä, jolla on järkevät nukkumaanmeno- ja kotiintuloajat, on vähentynyt huomattavasti.