Professori: Pojilta ei vaadita tarpeeksi ja sillä on pitkäaikaiset seuraukset

Opettajat vaativat tytöiltä enemmän kuin pojilta kaikissa tutkituissa kouluissa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Havainto on tehty jo 25 vuotta jatkuneessa yhteispohjoismaisessa tutkimushankkeessa, jossa kohteena ovat 9- ja 11-vuotiaat koululaiset.

Se, että tytöiltä vaaditaan, näkyy mielenterveyttä heikentävästi, mutta urapolulla myönteisesti.



Tyttöjen odotetaan tekevän kotiläksyt huolellisesti, käyttäytyvän aina asiallisesti, olevan tunneilla paikallaan, luettelee sosiologian professori Harri Melin.



– Koulu vaatii tällä hetkellä tytöiltä selvästi enemmän kuin pojilta jo ala-astevaihteessa. Pojilta pitäisi vaatia nykyistä enemmän.

Se, että tytöiltä vaaditaan, näkyy mielenterveydessä. Tytöillä univaikeudet ovat poikia suurempia, samoin oppimis- ja ulkonäköpaineet.

Tyttöjen uhka masentua on selvästi suurempi kuin pojilla - eritoten keskiluokkaisilla tytöillä, niin naapureilla kuin Suomessakin.

Myös muissa tutkimuksissa on löydetty eroja poikien ja tyttöjen välillä – muun muassa koulun merkityksellisyydestä ja tuen saamisen kokemuksista.



– Pojat ovat todennäköisemmin siinä porukassa, jotka kokevat opettajilta heikkoa tukea. Tytöt kokevat opettajilta vahvaa tukea useammin, toteaa Tampereen yliopiston tutkimusjohtaja Tiina Soini-Ikonen.

– Se, että työskentelen ahkerasti koulussa, niin sillä on merkitystä tulevaisuudelleni, niin se on pojilla heikompi, joka sitten varmasti johtaa siihen, että he eivät kiinnity niin vahvasti, jatkaa tutkimusjohtaja.

"Yliopistot ovat jo selkeästi naisenemmistöisiä"

Vaikutukset näkyvät aikuisuudessa.

– Kyllähän tytöt sitten koulussa paremmin pärjäävät. Se, että tytöiltä vaaditaan enemmän, se näkyy numeroissa ja jatkokoulutusvalinnoissa. Yliopistot ovat jo selkeästi naisenemmistöisiä, sanoo professori Melin.

Melinin mukaan pojat tuppaavat jäämään koulutusvalinnoissa selkeästi useammin ammattiopistotasolle.

Tutkimuksen mukaan alakoululaiset kuitenkin voivat paremmin kuin 2000-luvun alussa. Riski masentua on vähentynyt, kavereiden kanssa koetut sosiaaliset suhteet ovat kohentuneet.

– Lapsuuden maailma ei ole ollenkaan niin synkkä kuin julkinen keskustelu monesti antaa ymmärtää, arvioi Melin.



Tutkimuksessa on mukana kouluja Trondheimista, Norrköpingistä ja Tampereelta.

Professorin mukaan varsinkin Tampereella koululaitos on onnistunut kaventamaan oppilaiden eriarvoisuutta.

– Resursseihin nähden Tampere on ollut selvästi parempi kuin Norrköping ja Trondheim.