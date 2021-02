Pitkittynyt etäopetus ahdistaa lukiolaisia ja rasittaa mielenterveyttä: "Koulu on sitä, että nousee sängystä ja menee koneen ääreen"

– Siellä on yksinäisyyden kokemuksia ja huolta siitä, mihin ollaan menossa. Selvästi yli puolet ovat hyvin ahdistuneita koronarajoitusajasta.

– Se on linjassa aikaisempien kyselytutkimusten kanssa. Tämä on pitkä trendi, joka jatkuu. Pelko on siitä, että tämä ei jää tähän, vaan tämä jatkuu vuosia tai jopa pidempään, Löytömäki myöntää.