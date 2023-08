"Eläminen ja oppiminen": Se on koulussa parasta, ainakin jos kokeneilta tokaluokkalaisilta kysyy – näin ekaluokkalaisten koulutaival alkoi

– No matikka ja semmoinen niinku rauhoittuminen että on hiljaista siellä luokassa kun ruokatunnilla on aika paljon metaskaa.

– No heitä pitää käsitellä minun mielestäni lempeästi ja samalla hyvin tiukasti niin että he oppii heti ymmärtämään mitä me lähdetään yhdessä harjoittelemaan. Esimerkiksi mun luokka on tänään harjoitellut todella hiljaista käytävässä seisomista ja kävelemistä ja sitten on kovasti kehua ja peukkuja pystyssä, ekaluokkalaisten opettaja Ilona Leimu kertaa.