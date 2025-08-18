Opetusministeri Adlercreutz haluaa siirtää koulujen kesälomia

Adlercreutz perustelee kantaansa sekä perheiden, yritysten että kotimaisen matkailun tilanteen helpottamisella.

Opetusministeri ja RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz haluaa, että koulujen kesälomia siirrettäisiin kahdella viikolla eteenpäin. Hän kertoo kannastaan tiedotteessa.

Adlercreutzin mielestä Suomen kesäloma-aikojen pitäisi olla lähempänä muuta Eurooppaa ja pohjoismaisia naapurimaita.

Ministerin mukaan monille vanhemmille on helpompaa pitää lomaa heinä-elokuussa kuin kesäkuussa. Adlercreutz myös näkee, että siirto helpottaisi yritysten ja kotimaisen matkailun tilannetta.

– Esimerkiksi saariston palvelut ovat sidoksissa kouluvuoteen, kun kotimainen matkailusesonki loppuu äkillisesti koulujen alkaessa, Adlercreutz sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa on haaste, kuinka houkutella elokuussa matkailevia eurooppalaisia Suomeen, jos kotimainen kysyntä loppuu koulujen alkaessa.

Tällä hetkellä koulut jäävät kesälomalle kesäkuun alussa ja koulutyöhön palataan elokuun alkupuolella. Adlercreutz siis siirtäisi kesäloman alkua kesäkuun puoliväliin.

Ministeriössä tekeillä selvitys

Opetus- ja kulttuuriministeriössä tehdään tiedotteen mukaan asiasta selvitys.

– Kun selvitys on valmis, näemme, löydämmekö yhteisymmärryksen hallituksessa. Koska kyse on aloitteesta, joka ei sisälly hallitusohjelmaan, tarvitaan poliittisia keskusteluja asiasta, kun siihen asti pääsemme, Adlercreutz sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa on selvää, että siirrossa olisi myös haasteita. Hän listaa, että huomioon pitäisi ottaa esimerkiksi varhaiskasvatus sekä ylioppilaskirjoitusten ja korkeakoulujen valintojen aikataulut. Jotta kevätlukukaudesta ei tulisi liian pitkä, Adlercreutz väläyttää pidempää pääsiäislomaa osana ratkaisua.

Siirtoa on kannatettu esimerkiksi matkailu- ja ravintola-alalla. Valtaosa opettajista vastusti kesälomien myöhentämistä opetusalan ammattijärjestön OAJ:n keväisessä kyselyssä.